La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que el Plan Oriente concentra una inversión superior a 110 mil millones de pesos para atender los principales rezagos de infraestructura, movilidad, salud, agua y servicios públicos que durante décadas han enfrentado millones de familias de esta región.

Durante su Rendición de Cuentas en Chicoloapan y ante 45 mil mexiquenses, la mandataria señaló que este plan se puso en marcha en coordinación con el Gobierno de México y los municipios.

Delfina Gómez destaca obras del Plan Oriente (cortesía )

Plan Oriente contempla obras de salud y movilidad

Entre las acciones se encuentra la construcción y rehabilitación de cinco hospitales, con una inversión de 9 mil 400 millones de pesos. Los proyectos incluyen los hospitales generales de zona de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, el Hospital General de Subzona de Chicoloapan, así como el rescate del Hospital Valle Ceylán, en Tlalnepantla, y del Oncológico Pediátrico de Ecatepec.

En materia de movilidad, el Plan Oriente contempla proyectos como el Trolebús Chalco-Santa Martha y el Mexibús Vicente Villada-Panteón de Los Rosales, con el objetivo de mejorar los traslados de millones de habitantes. Además, el Gobierno del Estado de México realizó trabajos de pavimentación de más de 65 kilómetros de caminos en 12 municipios, con beneficio para aproximadamente 5 millones de habitantes.

También se realizaron 558 obras en las seis regiones que comprende esta zona, entre ellas la rehabilitación de los caminos 3527, México-Cuautla, en Ixtapaluca; el 3520, en Periférico Oriente, en Nezahualcóyotl; y el 759 Vía Morelos, en Ecatepec y Tecámac.

Delfina Gómez destaca obras del Plan Oriente (cortesía )

Infraestructura hidráulica y educativa en el oriente mexiquense

En infraestructura hidráulica se realizaron trabajos para reducir riesgos de inundaciones. Entre ellos destaca la construcción de la primera etapa del Colector Solidaridad, mientras que la segunda etapa se encuentra en proceso, con una inversión superior a mil 360 millones de pesos. En La Paz también se rehabilitó el Colector Teotongo para mejorar el desahogo de aguas pluviales.

En educación, la gobernadora del Estado de México dijo que uno de los proyectos vinculados al Plan Oriente es la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chimalhuacán, además de nuevos proyectos educativos previstos en Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En materia de salud, se prevé continuar la coordinación con el Gobierno de México para ampliar la atención con más de 210 consultorios en los municipios de estas regiones.

Para los próximos tres años, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez anunció que continuará la ampliación de la infraestructura de movilidad con el Trolebús Ixtapaluca, que conectará Ixtapaluca, La Paz y Valle de Chalco y cuya conclusión está prevista para 2027.

También adelantó un programa de bacheo y repavimentación de calles y vialidades a partir de noviembre, en coordinación con los ayuntamientos.

A estas acciones se sumarán proyectos de agua, educación, salud y desarrollo urbano, además de nuevas acciones sociales, entre ellas la instalación de dos Centros Colibrí en Nezahualcóyotl y Texcoco, ocho Clínicas de Salud Bienestar Contigo y una nueva Ciudad Mujeres en Texcoco.

Con estos proyectos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez plantea mantener al oriente mexiquense como una de las zonas prioritarias de inversión durante lo que resta de la administración.