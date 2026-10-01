La gobernadora Delfina Gómez Álvarez rindió su Tercer Informe de Gobierno, en el que presentó los resultados de la primera mitad de su administración y anunció nuevas acciones en materia de salud, vialidades y bienestar para los próximos tres años en el Estado de México.

Ante representantes de distintos sectores de la sociedad, reunidos en el Teatro Morelos de Toluca, la mandataria destacó que durante los primeros tres años de su gobierno se han generado más de 280 mil nuevos empleos y se han destinado más de 54 mil millones de pesos a programas sociales, mientras que el estado acumula tres años sin contratar nueva deuda.

Delfina Gómez destaca empleos, inversión y programas sociales en Edomex

Durante su informe, Delfina Gómez señaló que el Estado de México mantiene el primer lugar nacional en generación de empleos formales y que durante su administración se han creado más de 280 mil nuevas plazas.

Asimismo, informó que en 2025 la entidad alcanzó por segundo año consecutivo el segundo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa, con un incremento superior al 50 por ciento respecto al año anterior.

En materia financiera, destacó que el gobierno estatal lleva tres años consecutivos sin contratar nueva deuda. A julio de 2026, el monto de la deuda se redujo en 2 mil 459 millones de pesos.

En infraestructura, la administración destinó más de 19 mil 800 millones de pesos durante el denominado “Año de las Obras” para realizar más de 2 mil 500 obras de infraestructura urbana, hídrica, educativa, de salud y seguridad.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la rehabilitación integral de los 108 kilómetros del Periférico Norte, además de obras en el camino Ocoyoacac–Tenango del Valle, los puentes Peñón–Texcoco y Avenida 202, las avenidas Gustavo Baz y Alfredo del Mazo, así como la carretera Tlalnepantla–Villa del Carbón.

En política social, la gobernadora informó que entre 2022 y 2024 alrededor de un millón 900 mil mexiquenses superaron la condición de pobreza, mientras que 375 mil dejaron la pobreza extrema. Durante los primeros tres años de su gobierno se destinaron más de 54 mil millones de pesos a programas sociales.

Tercer Informe de Delfina Gómez: anuncia clínicas y bacheo en Edomex (Cortesía )

Delfina Gómez anuncia 20 clínicas y programa de bacheo

Como parte de las acciones para la segunda mitad de su administración, Delfina Gómez anunció que durante el último trimestre del año comenzará el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo, que contempla la instalación de 20 clínicas y un padrón inicial de 300 mil personas beneficiarias.

El programa ofrecerá consultas médicas, estudios de laboratorio, lentes y medicamentos gratuitos a mujeres de entre 18 y 64 años en situación de pobreza, así como a hasta tres dependientes menores de edad.

En materia de movilidad, la gobernadora reportó una inversión superior a 43 mil millones de pesos durante los primeros tres años de su administración. También destacó que el Programa de Gratuidades y Transbordos acumula más de 70 millones de viajes gratuitos, con ahorros superiores a 707 millones de pesos para las personas usuarias.

Entre los proyectos de transporte mencionó la operación del Trolebús Chalco–Santa Marta y el avance de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan.

Asimismo, anunció que en noviembre comenzará, en coordinación con los ayuntamientos, un programa de mantenimiento de calles y vialidades que incluirá acciones de bacheo y repavimentación integral.

Delfina Gómez destaca obras en educación y campo del Edomex

En materia educativa, Delfina Gómez destacó la entrega de más de 323 mil becas y de más de cinco millones de paquetes de útiles escolares durante los primeros tres años de su administración.

También informó que se construyeron mil 875 espacios educativos, mientras que más de 14 mil planteles recibieron rehabilitación o mantenimiento. Además, se entregaron más de 328 mil artículos de mobiliario escolar.

Para el campo mexiquense, la administración estatal reportó una inversión superior a mil millones de pesos en apoyos, maquinaria y tecnología. A través del programa Transformando el Campo se entregaron más de 15 mil apoyos, incluidos mil 179 tractores.

Por medio de Por el Rescate del Campo, se respaldó a más de 34 mil productores de 99 municipios, mientras que también fueron rehabilitados y construidos más de mil 500 kilómetros de caminos saca cosecha.

La gobernadora también destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales. Como parte de esta colaboración, señaló que el Plan Integral de la Zona Oriente contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos en beneficio de más de 10 millones de mexiquenses, mediante obras y programas de agua, drenaje, salud, educación, movilidad e infraestructura.

Al concluir su mensaje, Delfina Gómez afirmó que los resultados presentados respaldan el trabajo para profundizar las acciones de su administración durante los próximos tres años y llamó a su gabinete y a las personas servidoras públicas a mantener a la población como centro de las decisiones.