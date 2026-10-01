Tras el Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que el ejercicio de rendición de cuentas se replicará en cuatro regiones de la entidad.
El funcionario explicó que durante estos encuentros se presentarán tanto los datos estatales como información correspondiente a las regiones y municipios.
Se presentarán no solo los datos estatales, sino también los datos de sus regiones, de sus municipios.Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México
Los informes regionales se realizarán del 6 al 8 de octubre en los municipios de Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso.
Estas son las fechas de los informes regionales
El primer informe regional se llevará a cabo el 6 de octubre en Donato Guerra; 7 de octubre se realizarán dos ejercicios de rendición de cuentas, uno en Chicoloapan y otro en Cuautitlán Izcalli. Mientras que el 8 de octubre, el informe regional tendrá lugar en San Felipe del Progreso.
El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte destacó que la administración estatal busca acercar este ejercicio a las distintas regiones de la entidad.
Decirles a todas, a todos, que el gobierno de la Maestra Delfina Gómez es un gobierno de la gente, un gobierno de la transformación que sale a las calles para escuchar y rendir cuentas.Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México