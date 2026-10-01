Tras el Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que el ejercicio de rendición de cuentas se replicará en cuatro regiones de la entidad.

El funcionario explicó que durante estos encuentros se presentarán tanto los datos estatales como información correspondiente a las regiones y municipios.

Se presentarán no solo los datos estatales, sino también los datos de sus regiones, de sus municipios. Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México

Los informes regionales se realizarán del 6 al 8 de octubre en los municipios de Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso.

Horacio Duarte anuncia informes regionales de Delfina Gómez (cortesía )

Estas son las fechas de los informes regionales

El primer informe regional se llevará a cabo el 6 de octubre en Donato Guerra; 7 de octubre se realizarán dos ejercicios de rendición de cuentas, uno en Chicoloapan y otro en Cuautitlán Izcalli. Mientras que el 8 de octubre, el informe regional tendrá lugar en San Felipe del Progreso.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte destacó que la administración estatal busca acercar este ejercicio a las distintas regiones de la entidad.

Horacio Duarte anuncia informes regionales de Delfina Gómez (cortesía )