La presidenta nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acudió al Teatro Morelos, en Toluca, para acompañar a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

El acto se realiza como parte de la presentación del balance correspondiente a los primeros tres años de la administración estatal. El Congreso del Estado de México informó que la gobernadora entregará formalmente su informe este 30 de septiembre.

Ariadna Montiel destaca trayectoria y gestión de Delfina Gómez

Durante su llegada al Teatro Morelos, La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel se refirió a la gobernadora Delfina Gómez y destacó aspectos de su trayectoria y gestión.

La maestra Delfina es una mujer honesta, humilde, cercana a la gente que es lo que el pueblo necesita y quiere de sus gobernantes, por eso nos sentimos muy orgullosos de ella, además de que ha dado buenos resultados al Estado de México. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del CEN de Morena

Asimismo, la dirigente partidista señaló que, después de casi 100 años, llegó una mujer que, en sus palabras, “vino a desterrar al anterior régimen”.