La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó cuatro encuentros regionales de rendición de cuentas en Donato Guerra, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan y San Felipe del Progreso, donde reunió a más de 195 mil mexiquenses para informar sobre los avances de su administración en infraestructura, bienestar social, seguridad, salud, educación y desarrollo económico.

Durante los encuentros, la mandataria destacó que su gobierno ha destinado más de 43 mil millones de pesos a obras carreteras y transporte público. Entre los proyectos mencionados se encuentran la reconstrucción del Periférico Norte, el trolebús Chalco-Santa Marta y la ampliación de líneas del Mexibús y Mexicable.

Delfina Gómez rinde cuentas ante más de 195 mil mexiquenses (cortesía )

Delfina Gómez destaca inversión en infraestructura y programas sociales

En materia social, la gobernadora, Delfina Gómez informó que 1.9 millones de personas han salido de la pobreza en la entidad, de acuerdo con los datos presentados durante los encuentros regionales.

Señaló que los programas sociales cuentan con una inversión superior a 54 mil millones de pesos e incluyen iniciativas como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Alimentación Escolar para el Bienestar.

La gobernadora también reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el Plan Oriente, que contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos para atender necesidades de infraestructura, movilidad, salud, educación y servicios públicos en esa región del Estado de México.

Delfina Gómez rinde cuentas ante más de 195 mil mexiquenses (cortesía )

Gobierno del Edoméx reporta avances en empleo y seguridad

En el ámbito económico, la mandataria señaló que el Estado de México ocupa el primer lugar en generación de empleo, con más de 280 mil nuevos puestos de trabajo formales durante su administración.

En seguridad, destacó que la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de las Mesas de Paz, ha contribuido a reducir la incidencia delictiva en 15.5 por ciento y los homicidios dolosos en 21.8 por ciento, según los datos presentados.

Los cuatro encuentros regionales permitieron a la gobernadora Delfina Gómez exponer los resultados de su gestión y las acciones impulsadas en distintos rubros para atender las necesidades de la población mexiquense.