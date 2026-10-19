Un juez de control desechó la declaración de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, como prueba en la audiencia de imputación contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por el tema de los agentes extranjeros en territorio mexicano.

La defensa argumentó que incluir el testimonio de Arturo Zuany violaría sus derechos fundamentales ya que es imputado en la misma causa penal.

Este domingo 18 de octubre se reanudó la audiencia de formulación de cargos en contra de César Jaúregui, la cual se espera que podría durar varias horas.

Juez determina no usar declaración de Arturo Zuany en audiencia de César Jáuregui

El juez Luis Alberto Simental Ortega, quien lleva la audiencia de César Jáuregui, determinó que el Ministerio Público debe abstenerse de usar la declaración de Arturo Zuany Portillo.

Además de considerarlo coimputado, tiene una orden de aprehensión por el delito de ejercicio ilegal del servicio público en la causa penal 3055/2026.

Defensa acusa que Arturo Zuany dio declaración sin abogado

La declaración de Arturo Zuany Portillo se dio en los primeros días de la investigación.

La declaración dijo que en septiembre de 2025 tenía a su cargo el seguimiento de investigaciones vinculadas con extorsiones, secuestros y asignaciones especiales.

Los abogados Héctor Villasana Ramírez y Luis Villegas se opusieron a la lectura ya que argumentaron que rindió su declaración sin la presencia de un abogado y que tiene el carácter de imputado en la misma causa.

Argumentaron que a pesar de cómo se obtuvo el testimonio, le asisten los derechos de no autoincriminarse y contar con una defensa adecuada.