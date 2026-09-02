El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, encabezó una nueva jornada de “El Día del Pueblo” en San Lorenzo, con el objetivo de facilitar la atención ciudadana y acercar los servicios del Ayuntamiento a la comunidad.

Durante el encuentro, distintas dependencias municipales recibieron solicitudes y brindaron orientación a la población sobre trámites, servicios y programas. Entre las principales demandas de los habitantes estuvieron temas relacionados con agua potable, bacheo, alumbrado público, mantenimiento urbano, seguridad y protección civil.

Daniel Serrano lleva a cabo “El Día del Pueblo”. (cortesía)

Servicios municipales de Cuautitlán Izcalli atienden solicitudes vecinales

En la jornada participaron Operagua, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Urbano e Infraestructura y Servicios Públicos, áreas que atendieron las solicitudes planteadas por los vecinos.

También estuvieron presentes el DIF Municipal, Bienestar para la Comunidad, Igualdad, Juventud, Deporte, Bienestar Animal, Desarrollo Económico, Sustentabilidad y Medio Ambiente, así como Democracia Participativa, Jurídico, Tesorería, Administración y Contraloría.

Daniel Serrano lleva a cabo “El Día del Pueblo”. (cortesía)

Daniel Serrano dialogó con vecinos de San Lorenzo

Durante la jornada, el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano dialogó directamente con vecinas y vecinos de San Lorenzo para conocer sus inquietudes y los asuntos que requieren atención por parte del gobierno municipal.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli mantiene una estrategia de gobierno cercano que busca llevar los servicios públicos y la atención institucional directamente a las comunidades.