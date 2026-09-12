El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano aprobó un subsidio superior a 14 millones de pesos para que Operagua Izcalli pueda atender ocho créditos fiscales vigentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La medida fue aprobada durante la Sexagésima Séptima Sesión Pública Ordinaria del Ayuntamiento y permitirá al organismo operador hacer frente a obligaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.

De acuerdo con el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, los adeudos no fueron generados por la actual administración, aunque permanecían como obligaciones vigentes de Operagua y representaban un riesgo de mayores afectaciones financieras si continuaban sin atenderse.

Subsidio busca ordenar las finanzas de Operagua

Ante esta situación, el Ayuntamiento determinó respaldar presupuestalmente al organismo para resolver institucionalmente los créditos fiscales acumulados de administraciones anteriores.

La decisión forma parte de las acciones emprendidas por la administración del alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano para ordenar las finanzas municipales y evitar que pasivos anteriores continúen creciendo y comprometan recursos que podrían destinarse a mejorar los servicios públicos.

Además del saneamiento financiero de Operagua, la medida busca proteger la capacidad operativa del organismo para mantener la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en Cuautitlán Izcalli.

El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano señaló que con esta acción se busca atender obligaciones fiscales pendientes y fortalecer las condiciones financieras del organismo operador.