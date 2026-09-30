Cuautitlán Izcalli se posiciona como el municipio con mayor porcentaje de viviendas con acceso a internet en el Estado de México, con 91.6%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

El dato refleja el nivel de conectividad del municipio y representa una herramienta para facilitar el acceso de las familias a la educación, el empleo, la información, los servicios y otras oportunidades relacionadas con la tecnología.

Cuautitlán Izcalli registra 91.6% de viviendas con internet

De acuerdo con los resultados reportados por el INEGI, Cuautitlán Izcalli cuenta con el porcentaje más alto de viviendas con acceso a internet en el Estado de México.

Con una población cercana a los 600 mil habitantes, la conectividad representa una fortaleza para el municipio, al permitir que un amplio sector de las familias tenga acceso cotidiano a herramientas digitales y servicios en línea.

El acceso a internet también puede contribuir a fortalecer actividades relacionadas con la educación, el empleo y el acceso a información, además de facilitar nuevas oportunidades vinculadas con el desarrollo tecnológico.

INEGI reporta crecimiento poblacional de 7.4% en Cuautitlán Izcalli

La Encuesta Intercensal 2025 también mostró un crecimiento en la población de Cuautitlán Izcalli, que pasó de 555 mil 163 habitantes en 2020 a 596 mil 334 en 2025.

Esto representa un incremento poblacional de 7.4% en cinco años, por lo que el municipio enfrenta nuevos retos relacionados con infraestructura y servicios públicos para atender las necesidades de una población cada vez mayor.

El crecimiento demográfico y el nivel de conectividad registrado plantean un escenario en el que la información estadística puede ser utilizada para identificar las necesidades actuales de las familias y orientar la planeación municipal.

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli señaló que utilizará la información generada por el INEGI como una herramienta para fortalecer la planeación y orientar acciones de acuerdo con las necesidades actuales de la población.

El municipio consideró que contar con el mayor porcentaje de viviendas conectadas a internet en el Estado de México constituye una fortaleza para continuar impulsando su desarrollo social, económico y urbano.

A la par, el crecimiento poblacional registrado en la Encuesta Intercensal 2025 plantea la necesidad de considerar la evolución demográfica en la planeación de infraestructura y servicios públicos para las familias de Cuautitlán Izcalli.