El gobierno de Tultitlán, Estado de México, dio a conocer el nombre de la nueva Colonia 4T en Tultilán en alusión a la denominada Cuarta Transformación; conoce la ubicación y la lista de los nombres absurdos que llevan las calles en esta demarcación.

El anuncio sobre la colonia La Cuarta Transformación en Tultitlán, Estado de México, hecho por la alcaldesa proveniente de Morena, Elena García Martínez, generó una serie de reacciones en redes sociales, en donde los usuarios se quejaron por nombres de calles como “Me canso ganso” y “Abrazos no balazos”, frases que empleó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese marco, cabe recordar que desde septiembre de 2021 el propio López Obrador pidió no usar su nombre para nombrar calles, escuelas, ni hospitales, así como evitar la construcción de monumentos con su figura.

AMLO fue reiterativo con este mensaje en distintas conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

“Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar alguna calle, no quiero estatuas, una escuela, hospital, nada absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo y no convirtiéndolos en piedra”, dijo el Presidente en Palacio Nacional” AMLO

AMLO pidió no nombrar calles o colonias en alusión a su movimiento, pero ya existe la colonia 4T en Tultitlán, Estado de México (Presidencia)

Colonia La Cuarta Transformación en Tultitlán, Estado de México: “Me canso ganso” y “Abrazos no balazos” entre los nombres de las calles

La colonia 4T en Tultitlán, Estado de México, será la nueva cara de las colonias Fimesa I y Lomas del Parque Segunda Sección, las cuales llevarán un solo nombre en homenaje a la denominada Cuarta Transformación, e incluso a frases del ex presidente AMLO.

En ese sentido, los nombres de las calles de la colonia de La Cuarta Transformación en Tultitlán son:

Tren Maya

Me canso ganso

Abrazos no balazos

Salario mínimo

Acúsalo con tu mamá

Pensión para el Adulto Mayor

Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Apoyo a la Cultura

Soberanía Energética

Aeropuerto Felipe Ángeles

Becas Benito Juárez

Internet para todos

Tianguis del Bienestar

Colonia 4T en Tultitlán, Estado de México: Ubicación de sus calles

El gobierno de Elena García Martínez informó sobre el nombramiento de la colonia La Colonia La Cuarta Transformación; esto en las colonias Fimesa I y Lomas del Parque Segunda Sección que se fusionaron para ser una sola.

El sitio de Google Maps aún no reconoce los nombres de las calles ni el de la propia colonia. Sin embargo, ambas demarcaciones se siguen mostrando con sus anteriores títulos. En ese sentido, aquí puedes ver la ubicación exacta de la colonia Firmesa 1:

Y aquí la ubicación de la colonia Lomas del Parque: