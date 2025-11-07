Stefanía Agudelo, hermana de B-King, creó una fundación en memoria del cantante, de 31 años de edad, asesinado mientras se encontraba de gira por el Valle de México.

En un video difundido en sus redes sociales, la hermana de B-King reconoció haber vivido semanas difíciles tras el asesinato del cantante, por lo que, en honor a él, encabezará una fundación.

En ese contexto, señaló que la fundación en memoria del cantante B-King se llamará “Vida Eterna” y estará dedicada a atender a perros en situación vulnerable o que enfrenten alguna problemática.

Hermana de B-King crea fundación en memoria del cantante asesinado

Según comentó Stefanía Agudelo, hermana de B-King, la fundación “Vida eterna” busca hacer homenaje al cantante, quien era muy unido a su mascota llamada Riqueza.

Sobre su proyecto, detalló que la fundación Vida Eterna busca transformar el dolor en actos de bondad, por lo que se tiene pensado que este homenaje:

Promueva la protección animal

Apueste por el bienestar emocional

Defienda los derechos de los animales

Es de recordar que, durante el sepelio de B-King, la mascota del cantante llamó la atención de medios debido a que en ningún momento abandonó el féretro del artista.

El lazo que unía a B-King con su mascota podía ser notado en sus redes sociales, donde el cantante solía compartir su profundo amor por su mascota “Riqueza”.