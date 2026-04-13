El grupo Conjunto Primavera aclaró que no hubo víctimas mortales tras el accidente carretero ocurrido el domingo 12 de abril de 2026 en las inmediaciones de Valle de Bravo, Estado de México.

El autobús en el que viajaba su staff presentó una falla en el sistema de frenos y terminó impactándose, generando preocupación entre los fans al difundirse imágenes de los daños.

Los integrantes del equipo aseguraron en un video que todos resultaron ilesos y que las únicas pérdidas fueron materiales, manteniendo en pie su agenda de presentaciones.

Staff de Conjunto Primavera desmiente víctimas mortales tras accidente carretero

Tras darse a conocer la noticia del accidente carretero, algunos medios comenzaron a informar acerca de presuntas víctimas mortales.

Sin embargo, tanto Conjunto Primavera como los miembros del staff víctimas del siniestro enfatizaron que este no pasó a mayores.

Staff de Conjunto Primavera (Captura de video)

La preocupación incrementó entre los fans de la agrupación luego de que se difundieran las imágenes de cómo quedó el autobús tras el impacto.

Las imágenes muestran daños considerables en la unidad, motivo por el staff se pronunció en un video para aclarar la situación.

“No hagan caso a los medios amarillistas”, dijeron para aminorar las preocupaciones.

Pese al incidente, Conjunto Primavera anunció que se mantiene en pie su agenda de trabajo para próximas presentaciones.

A su vez, agradecieron las muestras de cariño y preocupación que externaron los fans para los miembros de su equipo y de la banda en general.