Tony Meléndez es un músico conocido por ser vocalista de Conjunto Primavera y diputado del PRI.

El pasado 12 de diciembre, Tony Meléndez interpretó ‘La Guadalupana’ en la Catedral de San Pedro, durante la misa en honor a la Virgen de Guadalupe que ofició el Papa León XIV.

¿Quién es Tony Meléndez? Diputado del PRI y vocalista de Conjunto Primavera

Juan Antonio Meléndez Ortega es un cantante y político originario de Chihuahua, conocido por su trabajo en la agrupación Conjunto Primavera.

Tony Meléndez incursionó en la política y fue electo como diputado federal por el PRI por el quinto Distrito Electoral en Chihuahua.

Tony Meléndez, cantante y diputado por el PRI (Facebook/Tony Melendez)

¿Qué edad tiene Tony Meléndez?

Tony Meléndez nació el 9 de enero 1962; actualmente tiene 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Tony Meléndez?

Tony Meléndez estuvo casado con Iris Sumuya y se casó con Cristina Coronado en enero de 2025.

¿Qué signo zodiacal es Tony Meléndez?

Tony Meléndez es Aries y las personas de este signo zodiacal son impulsivos y energéticos.

¿Cuántos hijos tiene Tony Meléndez?

Tony Meléndez tiene tres hijos:

Juan Antonio Meléndez

Lucio Meléndez

Eduardo Meléndez

Tony Meléndez (Facebook/TonyM)

¿Qué estudió Tony Meléndez?

No hay información de la formación académica de Tony Meléndez.

¿En qué ha trabajado Tony Meléndez?

Tony Meléndez ha sido vocalista de Conjunto Primavera por 36 años tras reemplazar a Nacho Galindo.

En 1996, Conjunto Primavera firmó con Fonovisa y consolidaron su carrera con éxitos musicales como “Me nortié” y “Te he dejado de querer”.

Conjunto Primavera obtuvo 10 millones de disco vendidos en 2003 tras lanzar su álbum “Necesito decirte”.

Tony Meléndez fue electo como diputado federal por Chihuahua en agosto de 2024 y su periodo culmina en agosto de 2027.

Tony Meléndez cantó ‘La Guadalupana’ en la Catedral de San Pedro

El pasado 12 de diciembre, Tony Meléndez acudió al Vaticano para cantar ‘La Guadalupana’ en la Catedral de San Pedro, junto a su grupo Conjunto Primavera.

Tony Meléndez compartió en Facebook que acudió al evento oficiado por el Papa León XIV, acompañado de su esposa Cristina Coronado.

En entrevista con N+, Tony Meléndez expresó que su interpretación había sido gratificante; días antes se presentó en el Vaticano con el coro de niñas Rarámuris.