Colapsa túnel de huachicol en Edomex; reportan tres atrapados

Se reportan tres o cuatro personas atrapadas tras el colapso de un túnel clandestino de huachicol ubicado en los ejidos de San Marcos Nepantla, en el municipio de Acolman, Estado de México.

Los primeros reportes indican que en la zona se cavaba una oquedad para conectar con el ducto y extraer hidrocarburo de manera ilegal, cuando la estructura se vino abajo.

Se reportan tres personas atrapadas tras el colapso de un túnel de huachicol en el Edomex

Las autoridades federales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda tras recibir una alerta sobre el colapso de un túnel de huachicol en el paraje conocido como Camino Viejo a Pirámides, Edomex.

Servicios de emergencia laboran en los ejidos de Santa Catarina de Acolman, en el Estado de México, para detectar un túnel en el que presuntamente habrían quedado atrapadas alrededor de cuatro personas vinculadas al robo de hidrocarburos.



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El colapso se habría producido mientras realizaban excavaciones clandestinas para alcanzar un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la comunidad de Ejidos de Santa Catarina.

Se dio a conocer que habría tres o cuatro personas atrapadas entre los escombros de la excavación, aunque por el momento no se han revelado sus identidades.

La estructura subterránea tenía como objetivo conectar con el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco propiedad de Pemex, una de las principales líneas de distribución de hidrocarburos en el centro del país.

Reportes señalan que el túnel tendría aproximadamente dos metros de diámetro y 90 metros de profundidad, además de contar con una manguera de alta presión que presuntamente sería conectada al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco.

Esto es lo que se sabe sobre el colapso de un túnel de huachicol en Edomex

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército resguardan la zona mientras los equipos de emergencia trabajan para determinar el estado de salud de los implicados.

Además, el Ejército Mexicano apoya en las labores de búsqueda de los presuntos huachicoleros.

Algunos reportes indican que fue la noche del domingo cuando una llamada anónima alertó a las autoridades sobre trabajos de excavación ilegal en terrenos de cultivo, ubicados cerca del camino viejo a las pirámides.

Hace dos años en esa misma zona, dos personas vinculadas al robo de combustible fueron encontradas sin vida dentro de otro túnel conectado a ductos de Pemex.

De acuerdo con fuentes locales, ambas personas fallecieron a mediados de marzo de 2024 a causa de una fuga de gas que les provocó la pérdida de la conciencia.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre el túnel clandestino.