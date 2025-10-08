Elementos de la policía de Ecatepec y personal de la Fuerza de Tarea Marina detuvieron a José Guadalupe en una gasolinera de Santa Cruz Venta de Carpio. El conductor de una pipa con capacidad de 31 mil litros transportaba combustible presuntamente robado.

Policía de Ecatepec y Marina aseguran pipa con supuesto huachicol

Los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de octubre de 2025 en la estación ubicada sobre la carretera México-Tepexpan, entre las avenidas Las Bombas y Progreso, en Venta de Carpio, mientras policías municipales y personal de Marina realizaban patrullajes de vigilancia terrestre en la zona.

La Policía Municipal de Ecatepec detiene a José Guadalupe "N". (Cortesía)

Los uniformados detectaron una pipa, con número T-85 y capacidad de 31 mil litros, que se encontraba dentro de la gasolinera G-500 lista para descargar combustible, pero sin logotipos de ninguna empresa.

Al acercarse para solicitar la documentación del conductor, detectaron irregularidades, incluido un QR simulado para verificar la procedencia del combustible.

José Guadalupe, de 47 años, fue detenido por no acreditar la legal procedencia del hidrocarburo y trasladado a la Fiscalía de la República con sede en Ecatepec, donde se determinará su situación jurídica.