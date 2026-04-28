Pemex reporta 4 atrapados en derrumbe de túnel clandestino en Acolman, Edomex

Este lunes 27 de abril, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que 4 personas resultaron atrapadas tras el derrumbe de un túnel clandestino en el municipio de Acolman, en el Estado de México.

Pemex señaló que las cuatro personas atrapadas son ajenas a la institución, por lo que se presume que al momento del derrumbe se encontraban ordeñando una toma para robar hidrocarburo.

Cuatro personas quedaron atrapas en Edomex tras derrumbarse un túnel clandestino en ducto de Pemex

La tarde de este lunes, Pemex dio a conocer que atendió el reporte de un derrumbe de un túnel clandestino, ubicado en Acolman, Edomex.

Al sitio de la emergencia arribaron acompañados de personal de Protección Civil del Edomex, quienes iniciaron labores de búsqueda y rescate para localizar a 4 personas que quedaron atrapadas tras el derrumbe.

Por su parte, personal especializado de Pemex realizó trabajos en el sitio para localizar y clausurar las posibles tomas clandestinas que se hayan colocado a lo largo de este tramo de ducto.

Esto debido a que con el derrumbe podrían convertirse en un riesgo, por lo que se busca reducir cualquier peligro de explosión o evitar la formación de alguna fuga.

Elementos del Ejército mexicano aseguraron el área donde se ubica el predio afectado, para permitir las labores de los servicios de emergencia.

Asimismo, elementos de la Fiscalía del Edomex realizarán las indagatorias correspondientes, con el fin de evaluar los daños y causas que provocaron el derrumbe.

En tanto ocurra el rescate de las 4 personas, se espera que estas sean puestas a disposición de las autoridades por el delito de robo de combustibles, mejor conocido como huachicol.