El Gobierno municipal de Toluca, dirigido por el alcalde Ricardo Moreno realiza labores de limpieza, mantenimiento y orden administrativo en el Panteón General y el Cementerio Municipal para recibir a las familias que acudirán a recordar y honrar a sus seres queridos el 1 y 2 de noviembre, durante las celebraciones de Día de Muertos.

A través de la Dirección General de Servicios Públicos, las autoridades preparan ambos recintos, que en conjunto reciben cada año a más de 155 mil familiares y visitantes.

Durante la administración del alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, se han contabilizado mil 244 jornadas de limpieza que incluyen poda de pasto, retiro de árboles muertos en pie o en riesgo, limpieza de maleza en banquetas y guarniciones, así como recolección de residuos vegetales y flores secas.

Servicios Públicos realiza mantenimiento en panteones de Toluca (cortesía )

Toluca recupera mil ocho fosas en sus panteones

Como parte de las acciones de mantenimiento, durante la actual administración se han recuperado mil ocho fosas de temporalidad de 10 años, de las cuales 963 corresponden al Cementerio Municipal y 45 al Panteón General.

La recuperación permite contar con espacios disponibles y mantener el orden en ambos recintos, especialmente ante el incremento de visitantes durante la temporada de Día de Muertos. Además, el Gobierno municipal apoyó en la recolección de residuos vegetales y flores secas en 17 de los 38 panteones delegacionales de Toluca.

Servicios Públicos realiza mantenimiento en panteones de Toluca (cortesía )

Brindan orientación sobre trámites en panteones de Toluca

Las autoridades municipales también atendieron dudas y comentarios sobre asuntos administrativos de representantes de Capultitlán, San Pablo Autopan, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, San Cristóbal Huichochitlán y San Lorenzo Tepaltitlán.

Entre los servicios de orientación se encuentran los trámites de refrendo, cambios de titular, registro de beneficiarios, búsquedas y certificaciones.

Con estas acciones, el Gobierno municipal busca que las familias encuentren espacios limpios y ordenados durante una de las temporadas de mayor afluencia del año, así como fortalecer la conservación de los panteones y el respeto a las tradiciones de Toluca.