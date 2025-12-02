Fueron identificadas las dos víctimas mortales del ataque a Plaza Arkana, en Cuautitlán Izcalli; se señala que tendrían parentesco con el líder del narcotráfico, Rafael Caro Quintero.

La tarde del 1 de diciembre, en Plaza Arkana del Estado de México se reportó que habrían disparado en contra de un grupo que se encontraba en la lavandería, a quienes balearon en al menos 40 ocasiones.

Ataque en Plaza Arkana: víctimas podrían tener parentesco con Rafael Caro Quintero

Según se dio a conocer, las dos personas asesinadas en el ataque de Plaza Arkana ya fueron identificados y se señala posibilidad de ser familiares de Rafael Caro Quintero:

Emilio Quintero, de 31 años y originario de Culiacán

Juan Pablo Quintero, de 21 años y originario de Guadalajara

De momento, la Fiscalía General del Estado de México ya habría abierto una carpeta de investigación para confirmar su parentesco con Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Por otra parte, se apunta como móvil un presunto ajuste de cuentas, aunque tampoco se ha confirmado si estarían implicados en algún grupo del crimen organizado.

No se ha dado a conocer el nombre del acompañante de las víctimas de Plaza Arkana; sin embargo, tendría 23 años y también sería originario de Culiacán, Sinaloa.

Rafael Caro Quintero (Cuartoscuro )

¿Qué se sabe de los familiares de Rafael Caro Quintero? No era el único dedicado al narcotráfico

La mayoría de los familiares de Rafael Caro Quintero se encuentran en Sinaloa y Jalisco, por lo cual se señala la posibilidad de que las víctimas de Plaza Arkana tengan parentesco con el “Narco de Narcos”.

Asimismo, Rafael Caro Quintero no es el único que se dedica al narcotráfico, ya que varios de sus hermanos también han sido identificados por la DEA de Estados Unidos como integrantes del crimen organizado.

De igual manera, uno de los tíos de Rafael Caro Quintero, Juan José Quintero Payán, “don Juanjo”, el segundo en el Cártel de Juárez y detenido en Guadalajara en 1992.

Mientras que Emilio Quintero Payán, también tío de Rafael Caro Quintero, fue líder del Cártel de Guadalajara abatido en 1993.

También han sido detenidos otros familiares de Rafael Caro Quintero:

Rubén Payán Adame, sobrino

Sajid Emilio Quintero Navidad, primo