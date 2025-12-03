Referente al ataque en Plaza Arkana, el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte aclaró si hay parentesco entre Rafael Caro Quintero y víctimas de Plaza Arkana.

El lunes 1 de diciembre, se dio lo que se confirmó como un ataque directo en una lavandería de Plaza Arkana, ubicada en Cuautitlán Izcalli, que derivó en dos muertos y un herido ya identificados.

Horacio Duarte aclara supuesto parentesco entre Rafael Caro Quintero y víctimas de Plaza Arkana

Tras señalamientos por presunto parentesco entre Rafael Caro Quintero y las víctimas de Plaza Arkana, Horacio Duarte señaló que no hay confirmación hasta el momento de algún vínculo entre las cuatro personas con el líder del narcotráfico.

Sin embargo, Horacio Duarte también mencionó que es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la que se encuentra investigando lo ocurrido en Plaza Arkana y descartar cualquier relación con Rafael Caro Quintero.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien dio a conocer la identidad de las dos víctimas de Plaza Arkana y un tercero que resultó herido y cuyos nombres y orígenes podrían coincidir con el líder criminal:

Emilio Quintero de Culiacán, Sinaloa

Juan Pablo Quintero de Guadalajara, Jalisco

Adal Arce Quintero, también de Sinaloa y quien resultó herido

La familia de Rafael Caro Quintero ha radicado en ambos estados , motivo por el cual se cuestionó si el ataque directo en su contra tendrían algún parentesco con el “Narco de Narcos”.

Balacera en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli deja dos muertos (Tultitlán Vecinos / FB)

Ataque en Plaza Arkana: Horacio Duarte confirma que fue ataque directo

Para diversos medios, Horacio Duarte también habló sobre el ataque en Plaza Arkana que declaró, fue un hecho lamentable que sigue bajo investigación aunque sería un ataque directo.

Acorde con Horacio Duarte, el modus operandi visto en el ataque a Plaza Arkana demostraría este hecho, ya que evidencia que los tres sujetos iban en búsqueda de acribillar a las víctimas.

A su vez, en la lavandería de Plaza Arkana se encontraron al menos 30 casquillos tras ser asegurada, aunque la investigación sigue en curso como señaló Horacio Duarte.