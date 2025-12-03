La tarde del 1 de diciembre se registró un ataque dentro de una lavandería de Plaza Arkana; se reveló cómo ocurrió el atentado contra presuntos familiares de Caro Quintero.

El ataque ocurrió cuando un grupo de sicarios ingresó a la lavandería de la plaza comercial ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y disparó de manera directa contra 3 hombres:

Adal Arce Quintero

Emiliano Quintero

Juan Pablo Quintero

Así fue el ataque a presuntos familiares de Caro Quintero en Plaza Arkana

Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, reveló el video del momento en el que 3 hombres fueron atacados a balazos dentro de una lavandería de Plaza Arkana, en el Estado de México.

Según el video, 3 hombres armados entraron de manera abrupta a la lavandería donde se encontraban los presuntos familiares de Caro Quintero y abrieron fuego contra ellos.

Al momento de ver a los agresores, las víctimas no pudieron reaccionar y terminaron tirándose al suelo, donde dos de ellos recibieron la mayoría de los ataques.

Debido a los disparos recibidos, dos de los 3 presuntos familiares de Caro Quintero murieron en el lugar de los hechos.

Se trata de Emiliano y Juan Pablo Quintero, ambos originarios de Sinaloa y Jalisco respectivamente.

Por otra parte, Adal Arce Quintero logró salvar su vida pues, según las mismas imágenes, logra esconderse detrás de una estructura ubicada al final de las lavadoras.

Fiscalía Estado de México investiga ataque en Plaza Arkana

La Fiscalía del Estado de México ya investiga el ataque que derivó en la muerte de 2 personas el pasado 1 de diciembre.

De acuerdo con las autoridades no se ha confirmado que las 3 víctimas tengan una relación con Rafael Caro Quintero.

Asimismo, se resaltó que el auto marca Jetta en el que viajaban los sicarios fue encontrado por las autoridades.