La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el suministro de agua potable en la Quinta Zona pasó de 30 a 85 por ciento durante los primeros 500 días de gobierno, como resultado de una inversión histórica de mil 784 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.

La alcaldesa de Ecatepec aseguró que el acceso al agua por la red es un derecho humano y reiteró que el gobierno local continuará trabajando para garantizar el servicio a las familias ecatepenses.

Azucena Cisneros Coss asegura que el agua es un derecho humano

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, señaló que, independientemente de los procesos legales que actualmente analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno municipal mantiene acciones para ampliar el abasto de agua en todo el territorio.

Por eso aplaudimos que el pueblo vaya a la Suprema Corte y a las instancias que tenga que ir. El agua es un derecho de Ecatepec, su exigencia es legítima y cuentan conmigo. Nosotros somos el gobierno que da soluciones. Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec reconoció que décadas de rezago no pueden resolverse de manera inmediata, aunque aseguró que ya existen avances importantes en las zonas históricamente afectadas por la escasez de agua.

Ecatepec aumenta suministro de agua potable en la Quinta Zona. (cortesía)

Ecatepec incrementa capacidad de suministro de agua potable

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, explicó que al inicio de la administración el municipio contaba con una disponibilidad de tres mil 597 litros por segundo, mientras que actualmente se suministran cuatro mil 340 litros por segundo.

Esto representa un incremento de 743 litros por segundo adicionales, que actualmente benefician a más de 641 mil familias.

Además, destacó que mediante el trabajo conjunto entre el Sapase, la Conagua y la CAEM, se logró pasar de 67 a 91 pozos en operación, gracias a la reactivación y recuperación de infraestructura hidráulica.

Ecatepec aumenta suministro de agua potable en la Quinta Zona. (cortesía)

Gobierno de Ecatepec anuncia nuevas obras para la Quinta Zona

El director del Sapase, Francisco Reyes Vázquez, informó que en los próximos meses se ejecutarán cinco proyectos estratégicos para fortalecer el suministro en la Quinta Zona.

Entre las obras contempladas se encuentran la construcción de una megaplanta potabilizadora en Valle de Júcar, un Tanque Maestro con capacidad de 10 millones de litros, la rehabilitación de redes de distribución, la modernización de válvulas y la construcción de una toma de agua en bloque del Sistema Cutzamala.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar el acceso al agua potable y mejorar la calidad del servicio para las familias de Ecatepec.