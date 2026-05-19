La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha una estrategia integral para enfrentar la temporada de lluvias 2026, con una inversión histórica de 533 millones de pesos destinada a infraestructura hidráulica, desazolve y atención de emergencias en zona con riesgos de inundación.

De acuerdo con la mandataria, como parte de estas acciones preventivas, el municipio ya realizó el desazolve de 902 kilómetros de tubería y retiró más de un millón de cubetas de lodo, basura y sedimentos acumulados en el sistema de drenaje.

Ecatepec refuerza drenaje y Operativo Tormenta para evitar encharcamientos

La presidenta municipal detalló que el Operativo Tormenta 2026 cuenta con la participación de mil 300 trabajadores y más de 130 unidades, entre ellas equipos de vactor, retroexcavadoras y maquinaria especializada para atender emergencias, limpiar coladeras y rehabilitar vialidades afectadas.

Ecatepec refuerza cárcamos y drenaje durante temporada de lluvias (cortesía)

Azucena Cisneros explicó que el plan de acción se desarrolla en dos frentes: la respuesta inmediata a lluvias intensas y la modernización de infraestructura hidráulica que permaneció abandonada durante años.

Entre los trabajos realizados destacan la atención de 41 socavones y la rehabilitación de 63 calles, además del retiro de más de 2 mil 300 metros cúbicos de residuos que obstruían el drenaje.

Ecatepec refuerza cárcamos y drenaje durante temporada de lluvias (cortesía)

La alcaldesa subrayó que la inversión de este año representa un aumento considerable en comparación con otras administraciones. Mientras que en el 2024 se destinaron 14 millones de pesos para el rubro hidráulico, en 2025 el municipio invirtió 118 millones y para este año el presupuesto aumentó a 533 millones de pesos.

Por su parte, Francisco Reyes Vázquez, director del organismo Sepase, destacó la adquisición de siete nuevos equipos vactor de última tecnología, una compra que calificó como inédita en municipios del Estado de México.

Ecatepec refuerza cárcamos y drenaje durante temporada de lluvias (cortesía)

Finalmente, las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan disminuir riesgos de inundaciones, mejorar la capacidad de respuesta y proteger el patrimonio de miles de familias de Ecatepec durante la actual temporada de lluvias.