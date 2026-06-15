Azucena Cisneros Coss encabezó la recuperación del Parque Jardines de Morelos, en Ecatepec, con el objetivo de consolidarlo como un espacio seguro para la práctica deportiva, la convivencia y la recreación de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, como parte del programa Mundial Social México 2026.

Durante la inauguración del espacio, la alcaldesa estuvo acompañada por integrantes de los equipos de básquetbol Némesis y Cambio de Cancha, además de vecinos y representantes de la comunidad de Jardines de Morelos sección Ríos.

Ecatepec transforma espacios públicos para fomentar el deporte y la convivencia

Como parte de la intervención, los gobiernos de Ecatepec y México realizaron trabajos de rehabilitación integral que incluyeron la renovación de las canchas de básquetbol, la instalación de juegos infantiles y malla perimetral, así como la colocación de luminarias.

Las acciones también contemplaron la poda de árboles, la siembra de plantas ornamentales y la elaboración de murales alusivos a la próxima justa mundialista, con el propósito de mejorar la imagen urbana y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes.

La presidenta municipal destacó que el principal objetivo de estos espacios es que sean ocupados por la comunidad y se conviertan en puntos de encuentro donde las familias puedan desarrollarse en un entorno seguro y saludable.

Previo a esta actividad, Azucena Cisneros supervisó una jornada de limpieza realizada por trabajadores del Ayuntamiento y vecinos en las inmediaciones de las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la colonia Hank González.

Durante el recorrido informó que se proyecta la construcción de muros de contención en calles de la zona para reducir el impacto de los escurrimientos durante la temporada de lluvias.

Azucena Cisneros rehabilita parque y canchas de básquetbol en Ecatepec. (Cortesía)

Azucena Cisneros refuerza acciones para prevenir inundaciones

En la colonia Hank González, autoridades municipales detectaron la acumulación de muebles en desuso, llantas, materiales de construcción y vehículos abandonados sobre banquetas y espacios públicos, una situación que complica las labores de limpieza y el correcto funcionamiento de la infraestructura urbana.

Ante ello, el gobierno municipal reiteró el llamado a mantener libres las vialidades y espacios comunes, al señalar que la recuperación del municipio requiere la participación conjunta de autoridades y ciudadanía.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, informó que alrededor de 900 trabajadores y vecinos participaron en la jornada para retirar residuos y desechos acumulados en la zona.

Asimismo, adelantó que existe el proyecto para desarrollar un parque lineal en el área intervenida.

Estas acciones forman parte del programa permanente de limpieza que mantiene el Gobierno de Ecatepec en barrancas, calles y espacios públicos para disminuir riesgos de inundación durante la temporada de lluvias y mejorar las condiciones urbanas del municipio.