Durante un recorrido por la barranca de Ehécatl, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss recordó que se ha realizado la limpieza en diversos espacios de Ecatepec; sin embargo, dijo que se “debe dar un paso hacia adelante” y anunció el proyecto de saneamiento y recuperación de este tipo de cauces naturales.

Subrayó que las acciones emprendidas en la barranca en materia de medio ambiente por parte de la sociedad civil son ejemplos que buscan replicar, así como aseguró que buscan recuperar la Sierra de Guadalupe.

Por su parte, el voluntario del proyecto, Mario Ramos, dijo que en el lugar están en proceso de construcción tres presas de gavión, con las que se pretende contener 75 por ciento de alrededor de seis millones de litros de agua bronca que bajan en temporada de lluvias.

El proyecto busca el saneamiento y recuperación de cauces naturales que existen en Ecatepec, como los de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya.

Durante un recorrido por la barranca de Ehécatl, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss recordó que se ha realizado la limpieza en diversos espacios de Ecatepec (Cortesía)

Cacomixtles, aves y mariposas monarcas forman parte de la fauna

Diego Barrales Alcalá, coordinador del Programa de Aves Urbanas (PAU) Ecatepec, aseguró que en la barranca del Ehécatl habitan animales como cacomixtles, tlacuaches, búhos y aproximadamente 150 especies de aves, entre ellas mirlo primavera, colibrí cola pinta y colorín siete colores, por mencionar algunas.

En su oportunidad, Ángel Jáquez, presidente del Grupo Ecologista Guardianes del Ehécatl indicó que es ruta de la mariposa monarca, por eso se construyeron cuatro jardines polinizadores con plantas como muicle, cordón de San Francisco, colorín, tronadora y más.

La administración recalcó que han creado las Brigadas de Vigilancia Ambiental, que se encargan de cuidar las barrancas, lo que ha permitido que la población adopte un espacio, lo mantenga limpio y cultive plantas.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo del agua de Ecatepec Sepase, informó que además de las presas de gavión de la barranca de Ehécatl, planean construir otra en San Andrés de la Cañada.

Con estos proyectos acuíferos, Cisneros Coss busca evitar que las barrancas se utilicen para descargas de aguas negras o como basureros, por lo que proyectan construir presas de gavión y crear jardínes polinizadores para mitigar las inundaciones y generar oasis medioambientales.