Ecatepec continúa combatiendo el huachicol del agua con acciones concretas, entre ellas el operativo Neptuno. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 se aseguraron más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal.

Además, 10 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y 250 ante los Centros de Justicia Cívica.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló el nulo trabajo de administraciones anteriores frente a este delito, donde incluso algunas personas fingían ser trabajadores municipales para perforar impunemente las tuberías públicas y extraer el líquido.

Estamos poniendo un alto al robo de agua, un delito que por desgracia administraciones pasadas dejaron crecer, incluso hicieron su negocio. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

Azucena Cisneros detalla el modus operandi del huachicol de agua en colonias de Ecatepec

Azucena Cisneros Coss detalló que uno de los métodos más comunes era usurpar la identidad de trabajadores municipales para perforar tuberías y conectarlas a tomas clandestinas ocultas en negocios.

En febrero de 2026 fueron detenidos dos hombres que operaban una toma clandestina en la colonia Julia Marín I. En noviembre de 2025, aseguraron una pipa que descargaba miles de litros en un bar de la colonia Alfredo del Mazo, donde también fueron detenidas dos personas.

En Valle de Aragón, una persona fue sorprendida dentro de un registro del Sapase perforando una tubería con herramientas, sin ser trabajador de la dependencia. La semana pasada, cinco personas fueron detenidas en un autolavado de la colonia Ejército del Trabajo 2, donde operaba otra toma clandestina.

Azucena Cisneros activa operativo Neptuno con 300 elementos del Mando Unificado

El operativo Neptuno, implementado el año pasado con cerca de 300 elementos del Mando Unificado, integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal, permitió asegurar nueve tomas clandestinas y un pozo completo.

Las colonias atendidas incluyen San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpeltac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y Olímpica Jajalpa, entre otras.

La alcaldesa destacó que la mayoría de los casos fueron detectados gracias a denuncias ciudadanas y reafirmó que el municipio mantendrá los operativos con cero tolerancia al robo del líquido.