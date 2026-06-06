La alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros Coss al inaugurar la remodelación de la Academia de Policía Municipal, informó que será certificada para garantizar que cumpla con los estándares más altos a nivel nacional en la profesionalización de los elementos.

Ante representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadan (SSPC), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del Mando Coordinado Zona Oriente y del gobierno del Estado de México, así como de cadetes de la policía municipal, Cisneros Coss afirmó que las instalaciones de la nueva Academia buscan un relevo generacional de policías que se vinculen a las causas de la gente.

La remodelación de la Academia, ubicada en la colonia Campiña de Aragón, requirió inversión de 20 millones de pesos y cuenta con dormitorios para albergar a 100 policías (50 hombres y 50 mujeres), aulas, stand de tiro a fuego real, área de entrenamiento, sala de juicios orales, casa táctica, área de rappel, armería, comedor y cocina, entre otros servicios.

Busca profesionalizar a los elementos y también obtener la certificación otorgada por el SESNSP, lo que garantizará que la corporación tenga los estándares más altos de enseñanza a nivel nacional.

Cisneros Coss recordó que las antiguas instalaciones estaban en condiciones deplorables y se trabajó a marchas forzadas por reconstruir este espacio con asesoría de la SSPC, el cual el próximo agosto recibirá 380 cadetes.

Queremos regresar la dignidad a los policías, que son los representantes del Estado en territorio y deben tener un trato ejemplar hacia la ciudadanía con empatía, carácter y honestidad Azucena Cisneros Coss

Academia de Policía Municipal, estará certificada para garantizar que cumpla con los estándares más altos en la profesionalización de los elementos. (Cortesía)

Cadetes deben tener honestidad y vocación de servicio

La alcaldesa pidió a cadetes tener honestidad y vocación de servicio, pues el gobierno municipal busca el cambio radical en la policía y cero tolerancia a la impunidad y la corrupción, por lo que hasta el momento han sido dados de baja 600 elementos.

El capitán Luis Alberto Taylor González, comisario de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, dijo que con esta apertura se fortalece uno de los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más segura: la formación profesional de quienes tienen la responsabilidad de proteger y servir a la comunidad.

Agregó que contar con una Academia moderna, digna y equipada representa una inversión estratégica en el futuro de Ecatepec, porque cada espacio de capacitación renovado son herramientas que permitirán preparar a policías más capacitados.

Enfatizó que la labor policial exige conocimientos técnicos, habilidades operativas, sensibilidad humana y un profundo respeto por los derechos humanos, razón por la que la nueva Academia tiene el objetivo de formar mujeres y hombres íntegros, comprometidos con la legalidad, la honestidad y el servicio público.

Mientras que el secretario técnico del Consejo municipal de Seguridad Pública, Ether Martín Hernández Leyva, pidió a los cadetes llevar consigo un profundo sentido de honor y ser leales a ellos mismos, a sus familias y a la población.