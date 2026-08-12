El Parque Zoológico de León en Guanajuato refrendó su compromiso con el cuidado de la biodiversidad y el bienestar animal, consolidándose como un referente regional en reproducción, investigación veterinaria, educación ambiental y protección de la vida silvestre.

Durante este periodo vacacional, el ZooLeón mantiene sus puertos abiertas para recibir a miles de familias, invitándolas a conocer el trabajo diario que realizan médicos veterinarios, cuidadores y especialistas en favor de los 1,661 ejemplares de 190 especies que alberga el recinto

ZooLeón moderniza sus instalaciones con inversión histórica

Bajo la administración encabezada por la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, se han destinado más de 205 millones de pesos para transformar y modernizar de manera integral el parque.

Entre las acciones realizadas se encuentra la rehabilitación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, la construcción de nuevas bardas perimetrales y la remodelación del acceso principal.

También fueron acondicionados los espacios destinados a leones, elefantes, hipopótamos y tigres, con el objetivo de garantizar mayores estándares de bienestar animal.

En materia de medicina y tecnología, se modernizó la clínica veterinaria, se digitalizaron expedientes clínicos, se implementaron sistemas de identificación animal y se instalaron 121 cámaras de videovigilancia para el monitoreo continuo.

Además, se desarrolló el Foro del Zoológico y se proyecta el Parque de la Vida, un espacio integral con vocación ambiental y educativa.

ZooLeón fortalece conservación de especies. (cortesía)

ZooLeón registra 662 nacimientos de fauna silvestre

Entre octubre de 2021 y julio de 2026, el parque registró 662 nacimientos como resultado de la capacitación del personal y la aplicación de programas de enriquecimiento ambiental.

Entre las especies nacidas en el ZooLeón figuran el lobo canadiense, búfalo cafre, tigre, bisonte americano, orix del cabo, dromedario, cebra de Grant, mono araña, guacamaya azul y oro y pecarí de labios blancos.

Entre los resultados de mayor relevancia para la conservación destacan los avances en especies como el Águila Real, el Addax, el Pingüino de Humboldt, flamencos y jirafa reticulada.

El Águila Real cuenta actualmente con una población de 11 ejemplares y el parque suma más de una década de seguimiento especializado en medicina, nutrición y monitoreo permanente.

En el caso del Addax, antílope africano en peligro crítico de extinción, este año se registró el nacimiento de tres crías, con lo que alcanzó un grupo reproductivo de nueve ejemplares.

El Pingüino de Humboldt sumó dos nuevos nacimientos en abril, consolidando una colonia de 18 individuos, mientras que durante este año se registraron 19 nacimientos de flamencos.

El ZooLeón fortalece su atención especializada y oferta familiar

El recinto también destaca por la atención integral a sus ejemplares gerontes, entre ellos una hembra de orangután de Borneo y un chimpancé, quienes han superado la expectativa de vida promedio de sus especies mediante dietas personalizadas y medicina preventiva.

Asimismo, el parque resguarda a Armando, el único ejemplar de okapi en toda Latinoamérica y uno de los principales embajadores de la conservación dentro de la institución.

Esta etapa coincide con la llegada de MVZ Diana Karen Casillas Casillas a la Dirección General del parque, especialista en manejo de fauna silvestre y exótica dedicada a fortalecer los programas científicos de la institución.

También se integra Carlos Alejandro Caballero Acosta como presidente del Consejo Directivo del Parque Zoológico de León, con el objetivo de consolidar un organismo eficiente, abierto a la ciudadanía y enfocado en el desarrollo sustentable.

ZooLeón fortalece conservación de especies. (cortesía)

Además de su labor ambiental, el ZooLeón ofrece recorridos en Safari a bordo del vehículo especial La Bestia, paseo en tren, Zoona Reptil, Zoona Lémur, Zoona Mito, Pajarera y la Cabaña del Tío Búfalo.

También cuenta con encuentros guiados para convivir de manera responsable con jirafas, gamos, dromedarios, cabras, conejos y agapornis.

El ZooLeón permanece abierto de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, para que las familias conozcan el trabajo de conservación de la vida silvestre bajo el lema institucional “Educar para Conservar”.