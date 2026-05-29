La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró el Pozo Suterm, construido con una inversión cercana a los tres millones de pesos de recursos propios para beneficiar a más de 77 mil habitantes de 12 colonias.

La obra representa el segundo pozo del municipio con tecnología de punta y sistema de telemetría, lo que permite su monitoreo remoto mediante dispositivos móviles como tabletas y celulares.

Azucena Cisneros fortalece el suministro de agua en Ecatepec

Desde la colonia Río de Luz, donde se construyó el pozo en un terreno de la comunidad, la alcaldesa destacó que el abastecimiento de agua es una prioridad para su administración, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.

Asimismo, señaló que actualmente se revisan ante instancias judiciales diversas irregularidades heredadas de administraciones anteriores relacionadas con el manejo del agua, con el objetivo de atender y corregir problemáticas históricas en el municipio.

Azucena Cisneros reiteró que el Gobierno del Cambio con Honestidad mantiene el compromiso de garantizar el acceso al agua como un derecho para la población.

Por su parte, el director del organismo Sapase, Francisco Reyes Vázquez, informó que durante este año se pondrán en operación 11 pozos en Ecatepec en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.

El Pozo Suterm produce 40 litros de agua por segundo y fue construido en un predio que anteriormente estaba destinado para otros proyectos, pero que finalmente fue recuperado para beneficio de la comunidad.

Azucena Cisneros recupera Pozo Suterm y lleva agua por la red a más de 77 mil habitantes. (Cortesía)

Gobierno de Ecatepec impulsa infraestructura hidráulica con recursos propios

El titular de Sapase explicó que la obra fue realizada con recursos propios y mano de obra del organismo de agua, lo que permitió reducir significativamente los costos de construcción.

Las colonias beneficiadas con esta obra son: Primero de Agosto, Aldeas de Aragón, Ciudad Azteca Segunda Sección, Ciudad Azteca Tercera Sección, Hogar del Transportista, Josefa Ortiz de Domínguez, La Florida, La Florida Ciudad Azteca, Los Reyes Ecatepec, Progreso de la Unión, Río de Luz y Sagitario 8.

Entre las acciones realizadas destacan la construcción de casetas de control y cloración, limpieza del pozo, reconstrucción del tren de descarga, equipamiento electromecánico, conexión a la red principal de conducción y trabajos generales de rehabilitación de la instalación.