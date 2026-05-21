La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la rehabilitación de tres vialidades en el barrio Santa Cruz Venta de Carpio, calles que permanecieron durante más de tres décadas sin mantenimiento y que vecinos describían como “brechas” por su avanzado deterioro.

Las obras contemplaron la repavimentación de las calles 3 de Mayo, Progreso y Luis Echeverría, que en conjunto suman 561 metros lineales y casi 5 mil metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica.

Ecatepec repavimenta calles tras décadas de abandono

Durante el recorrido con habitantes de la comunidad, la presidenta municipal reconoció el rezago urbano que enfrentan diversas colonias del municipio y aseguró que su administración busca recuperar espacios y mejorar la infraestructura básica mediante obras realizadas con recursos propios.

Ecatepec rehabilitó más de 4 mil metros cuadrados de asfalto. (cortesía)

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que los trabajos fueron ejecutados con maquinaria y personal del propio ayuntamiento, lo que permitió generar un ahorro superior a un millón de pesos.

Detalló que la rehabilitación de la calle 3 de Mayo, de 110 metros lineales, requirió una inversión de 337 mil pesos; mientras que Progreso, con 136 metros, tuvo un costo de 432 mil pesos. En el caso de Luis Echeverría, la más extensa con 315 metros lineales, la inversión fue de 942 mil pesos.

Ecatepec rehabilitó más de 4 mil metros cuadrados de asfalto. (cortesía)

Finalmente, Azucena Cisneros anunció nuevos compromisos con la comunidad, entre ellos el mejoramiento del parque local con la construcción de una pequeña explanada y la instalación de un arcotecho en la primaria Cuauhtémoc, petición realizada por madres y padres de familia.