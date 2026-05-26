La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que garantizar el suministro de agua potable mediante la red pública es una prioridad para su gobierno, al destacar que el servicio en la Quinta Zona incrementó de 30 a 85 por ciento pese a las complicaciones heredadas por administraciones anteriores.

Durante su conferencia semanal, la presidenta municipal se refirió al amparo en revisión 13/2026, promovido por habitantes de 38 colonias de la Quinta Zona para exigir el acceso al agua potable, asunto que actualmente analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La edil sostuvo que actualmente más de un millón 200 mil habitantes del municipio ya cuentan con un suministro estabilizado de agua potable.

Azucena Cisneros señala rezago histórico en infraestructura hidráulica

La alcaldesa indicó que al inicio de su administración encontraron un déficit superior a los cuatro mil 500 millones de pesos en el organismo Sapase, además de una severa crisis hídrica derivada del abandono de infraestructura y malas prácticas en el manejo del agua.

Explicó que recibieron pozos fuera de operación, plantas potabilizadoras inactivas, drenajes colapsados y una red afectada por tomas clandestinas que permitían la extracción ilegal del líquido para su comercialización mediante pipas.

Cisneros Coss aseguró que actualmente existen avances importantes en la Quinta Zona, donde el servicio por tandeo ha mejorado considerablemente y adelantó que este año se ejecutarán nuevas obras hidráulicas, entre ellas la construcción de dos tanques maestros de almacenamiento para fortalecer el suministro.

También afirmó que su administración mantiene atención permanente en materia hídrica y reiteró que desde el inicio de su gobierno asumieron el compromiso de garantizar el acceso al agua potable mediante la red pública.

Ecatepec mejora abasto de agua en Quinta Zona, afirma Azucena Cisneros. (Cortesía)

Gobierno de Ecatepec reporta rehabilitación de pozos y limpieza de infraestructura

La alcaldesa consideró que el tema de los amparos relacionados con el agua ha sido utilizado con fines políticos y electorales, al señalar que incluso existen denuncias sobre condicionamiento de apoyos a cambio de votos.

Recordó que al inicio de su gestión únicamente el 35 por ciento de la población recibía agua por red, situación que motivó una estrategia enfocada en recuperar la infraestructura hidráulica y ampliar el acceso al servicio.

Entre las acciones realizadas, destacó la rehabilitación y reperforación de 71 pozos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los cuales 24 se encontraban abandonados y fueron recuperados por personal de Sapase.

Asimismo, informó que se han limpiado más de 12 mil metros de tubería, retirado cientos de metros cúbicos de azolve y desazolvado miles de coladeras, además de poner nuevamente en operación dos plantas potabilizadoras que permanecían inactivas.

Finalmente, Azucena Cisneros aseguró que el suministro de agua por red comienza a consolidarse como una realidad en Ecatepec y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez para impulsar obras y acciones en beneficio de la población.