Azucena Cisneros Coss impulsó obras de drenaje, pavimentación y construcción de escaleras en las colonias Almárcigo Norte y Área Nueva, como parte de la estrategia de trabajo conjunto entre el Gobierno de Ecatepec y vecinos de la zona.

Por instrucciones de la alcaldesa, el municipio entregó materiales de construcción como cemento, grava y arena a habitantes de la calle Polotlán, donde se realizó el cambio de la red de drenaje, la pavimentación de 48 metros de largo por 7.5 metros de ancho y la construcción de escaleras.

Además, en la calle Atenco se construyeron nuevas escaleras, mientras que en la Cerrada de Prolongación Acambay se pavimentó un andador de aproximadamente 50 metros, obras que benefician directamente a más de 3 mil personas.

Ecatepec mejora movilidad en Almárcigo Norte y Área Nueva

Las obras forman parte del modelo de trabajo “hombro a hombro” entre autoridades y vecinos, mediante el cual el gobierno aporta materiales y la comunidad participa con mano de obra para mejorar las vialidades.

Estos trabajos permiten una mejor movilidad para habitantes de la parte alta de Ecatepec, quienes anteriormente debían transitar por veredas y barrancas para desplazarse entre calles y avenidas.

Azucena Cisneros destacó que la obra en la calle Polotlán tomó cerca de un año debido a la complejidad de los trabajos, pero aseguró que representa un cambio importante para las familias de la zona.

La presidenta municipal señaló que estas acciones buscan recuperar espacios dignos para la ciudadanía y reiteró su compromiso de continuar realizando obras en beneficio de las comunidades.

Por su parte, Juan Salgado, responsable de la obra, resaltó que vecinos y autoridades trabajaron de manera coordinada, algo que, afirmó, no ocurría desde hace décadas en la zona. Además, indicó que la vialidad también beneficia a estudiantes y padres de familia del Jardín de Niños Moctezuma Xocoyotzin.

Ecatepec entrega obras de drenaje y pavimentación en Almárcigo Norte. (Cortesía)

Azucena Cisneros supervisa nuevas escaleras y andadores

La alcaldesa recorrió junto con vecinos las nuevas escaleras construidas en la calle Atenco y el andador de Prolongación Acambay para supervisar el avance de las obras.

Moisés Arenas, representante de la Unidad Territorial Comunitaria (UTC) 41, explicó que las nuevas vialidades permitirán a las familias reducir considerablemente sus tiempos de traslado, evitando recorridos de hasta tres kilómetros para cruzar de una avenida a otra.

Como parte de la rehabilitación urbana, las escaleras y jardineras fueron pintadas con colores llamativos para mejorar la imagen del entorno y fortalecer la identidad comunitaria.