La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que durante el periodo de Semana Santa se aplicarán sanciones económicas a quienes desperdicien agua, especialmente durante el Sábado de Gloria.

Coss señaló que las multas irán de los 5 mil hasta los 11 mil pesos, al considerarse una falta administrativa grave de acuerdo con el Bando Municipal. Esta estrategia tiene como objetivo fomentar el uso responsable del recurso, ante los esfuerzos que se realizan para garantizar el abasto en el municipio

Más de mil elementos vigilarán celebraciones de Semana Santa en Ecatepec

Asimismo, llamó a la población a promover el reciclaje de agua y evitar prácticas que impliquen desperdicio durante las celebraciones religiosas. Además, el gobierno municipal implementó un operativo especial de seguridad debido a la alta afluencia de personas que participan en actividades religiosas. Se estima que más de 200 mil feligreses acudirán a cerca de 200 templos y capillas durante los días santos.

El despliegue contempla mil 114 elementos de seguridad en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones estatales. Mientras que la policía municipal mantendrá presencia en los 27 sectores del municipio, con la participación de agrupamientos especiales, tránsito, unidad canina y caballería.

De igual manera, se contará con personal de Protección Civil en eventos masivos como Viacrucis, Procesión del Silencio y actividades del Jueves y Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de asistentes.

Finalmente, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, detalló que el operativo será monitoreado desde el Centro de Mando mediante cámaras de videovigilancia y patrullajes permanentes. Además, se implementará el Blindaje Metropolitano en zonas limítrofes con municipios vecinos y la Ciudad de México para prevenir delitos.

Estas medidas tienen como objetivo garantizar que las celebraciones de Semana Santa se realicen en un ambiente seguro para que las y los visitantes y vecinos de Ecatepec puedan realizar sus eventos religiosos en tranquilidad.