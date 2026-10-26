Atizapán de Zaragoza registró una percepción de inseguridad de 43.7% en septiembre de 2026, su nivel más bajo desde que el municipio comenzó a ser evaluado por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con los resultados del tercer trimestre de 2026, el indicador disminuyó 31.3 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2021, cuando se ubicó en 75%. Además, entre junio y septiembre de este año, la percepción de inseguridad pasó de 45.5% a 43.7%, una reducción de 1.8 puntos porcentuales.

Pedro Rodríguez impulsa acciones de seguridad en Atizapán de Zaragoza

Los resultados se presentan en el contexto de la estrategia de seguridad del gobierno municipal, encabezado por Pedro Rodríguez, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, a cargo del comisario capitán de corbeta IM.P. de la SEMAR, Justino Bautista Osorio.

Entre las acciones implementadas se encuentran el fortalecimiento del equipamiento policial, la incorporación de tecnología para la vigilancia, el uso de cámaras de videovigilancia, la modernización de patrullas y el incremento de los patrullajes preventivos.

También se han reforzado los mecanismos de coordinación operativa con autoridades estatales y federales, además de promover mejoras en las condiciones laborales de los elementos de seguridad pública.

De acuerdo con el gobierno municipal, estas medidas buscan ampliar la capacidad operativa de la corporación, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer las tareas de prevención del delito y proximidad social.

Atizapán reduce 31.3 puntos la percepción de inseguridad en cinco años. (Cortesía)

Atizapán registra menor percepción de inseguridad que otros municipios del Edomex

Los resultados de la ENSU correspondientes a septiembre de 2026 muestran diferencias entre los municipios del Estado de México incluidos en la medición. Atizapán de Zaragoza registró una percepción de inseguridad de 43.7%, por debajo de los porcentajes reportados en otras demarcaciones.

En el mismo periodo, Nezahualcóyotl registró 48.8%; Tlalnepantla, 59.3%; Naucalpan, 68%; Cuautitlán Izcalli, 71.6%; Toluca, 75.2%, y Ecatepec, 77.4%.

Asimismo, el indicador de Atizapán se ubicó 14.4 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de las áreas urbanas evaluadas, que alcanzó 58.1%.

La ENSU mide la percepción de la población sobre la seguridad pública en su entorno urbano. Este indicador refleja cómo se sienten las personas respecto a la inseguridad y no equivale, por sí solo, a una medición de la incidencia delictiva.

Gobierno de Atizapán mantendrá la estrategia de prevención y vigilancia

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza informó que continuará con las acciones de seguridad y la coordinación entre instituciones para avanzar en la construcción de entornos más seguros.

La administración municipal mantiene como líneas de trabajo el fortalecimiento de la vigilancia, la prevención del delito, la proximidad social y la capacidad de respuesta de las corporaciones, con el objetivo de contribuir a la tranquilidad de las familias.

Con el resultado de septiembre de 2026, Atizapán alcanzó su menor nivel de percepción de inseguridad desde su incorporación a la ENSU, de acuerdo con los datos difundidos por el gobierno municipal.