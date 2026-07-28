Habitantes de la colonia Rincón Colonial, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, entregaron una notificación formal al Club Bellavista Golf & Country Club para denunciar los daños que, aseguran, ocasionan de manera recurrente las pelotas de golf que salen del campo e impactan viviendas, vehículos y espacios públicos.

El documento, firmado por más de 20 residentes del Retorno Plateros, señala que aproximadamente cada ocho días, y con mayor frecuencia durante los fines de semana, las pelotas caen en casas, patios, calles y estacionamientos, provocando daños en cristales, techos, plafones y automóviles.

Vecinos de Atizapán exigen al Club Bellavista frenar daños por pelotas de golf. (cortesía)

Vecinos solicitan medidas para evitar nuevos incidentes

Los habitantes indicaron que la inconformidad fue presentada después de que el Club Bellavista Golf & Country Club difundiera un protocolo para atender los daños ocasionados por pelotas de golf.

De acuerdo con ese procedimiento, cada caso será revisado por un comité interno, el jugador que realizó el golpe será considerado responsable directo del daño, el seguro del club tendrá una cobertura limitada y los incidentes deberán reportarse en un plazo máximo de 72 horas.

Los vecinos sostienen que el problema representa un riesgo para niñas, niños, adultos mayores, mascotas y personas que transitan por la zona, por lo que solicitaron la instalación de redes de contención, el rediseño de los hoyos colindantes u otras medidas que impidan que las pelotas salgan del campo.

Aquí ya no solo hablamos de un vidrio roto o de un coche golpeado. Todos los días caminan niños por estas calles para ir a las escuelas que están alrededor del club y basta una pelota para provocar una tragedia. No queremos esperar a que alguien resulte gravemente lesionado para que las autoridades reaccionen. Vecino de Rincón Colonial

Vecinos de Atizapán exigen al Club Bellavista frenar daños por pelotas de golf. (cortesía)

Habitantes piden intervención de autoridades del Estado de México

Además de la notificación dirigida al Club Bellavista Golf & Country Club, los habitantes promovieron una denuncia ciudadana para solicitar la intervención de Protección Civil del Estado de México y de las autoridades competentes, con el propósito de realizar una inspección y establecer medidas preventivas.

Asimismo, hicieron un llamado a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y al presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez, para que intervengan en el caso.

Los vecinos también solicitaron la reparación de los daños documentados, la creación de un canal permanente de comunicación con la administración del club y otorgaron un plazo de 10 días hábiles para recibir una respuesta formal. En caso de no obtenerla, advirtieron que acudirán ante autoridades municipales y estatales, promoverán acciones civiles por daños y perjuicios, así como hacer pública la situación.