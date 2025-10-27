“Lo estamos haciendo público porque nos da miedo”, fue lo que Elizabeth Soto Peña, una colaboradora de Luisito Comunica compartió luego de haber sido amenazada de muerte.

Luisito Comunica de 34 años de edad, compartió lo angustiante de la situación la fundadora del refugio Seres Libres con quien grabó para YouTube en julio 2025.

Colaboradora de Luisito Comunica, fundadora del refugio Seres Libres es amenazada de muerte

A través de Instagram Stories, Luisito Comunica compartió lo que Elizabeth Soto Peña, fundadora del refugio Seres Libres con quien trabajó en julio 2025, está siendo amenazada de muerte.

El youtuber compartió lo angustiado que se encontraba luego de que se enteró que la fundadora de Seres Libres recibió amenazas de muerte por la labor que hace rescatando perros en el Estado de México.

Asimismo, mostró que lo que Elizabeth Soto Peña recibió afuera de su casa donde hasta su hija es amenazada de muerte, “Ya déjate de mamadas o la mato”.

Luisito Comunica comparte que una colaboradora está siendo amenazada de muerte. (@luisitocomunica)

La misma situación fue denunciada por la rescatista, en donde compartió que recibió como amenaza un “ataúd de muerto”, una corona de flores con su nombre y fotografías de su hija con veladoras.

Fundadora de Seres Libres actúa de forma legal contra amenazas y culpa a dependencias del gobierno

Elizabeth Soto Peña, una colaboradora de Luisito Comunica, compartió que está siendo amenazada de muerte por su labor en el refugio Seres Libres, situación que la llevó a actuar legalmente.

La fundadora del refugio Seres Libres compartió que levantó una denuncia de forma legal por extorsión, pero también acusó directamente a estas dependencias del gobierno:

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf)

Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de México (Propaem)

Por otra parte, la rescatista que colaboró con Luisito Comunica señaló directamente a Alma Tapia Maya, la directora general de la Cepanaf, de las amenazas que está recibiendo.

Así como a Erick David Nuñez de Cepanaf, Rafael López subprocurador de Propaem, Diana Valeria Cortés del municipio de Los Reyes, La Paz y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

“Hacemos responsables a ellos porque ellos saben en dónde vivo. Saben mi dirección y conocen a mi hija, son las únicas personas que saben en dónde vivo”. Elizabeth Soto Peña, rescatista.

Elizabeth Soto Peña fundadora de Seres Libres, denuncia amenaza de muerte. (@sereslibres_mx)

Asimismo, la fundadora de Seres Libres señaló tener grabadas a las personas que acudieron a su domicilio en Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, para dejar las amenazas de muerte.

La colaboradora de Luisito Comunica señaló que Cepanaf está matando a los perros rescatados, lo que Elizabeth Soto Peña ha denunciado y por ello la estarían amenazando de muerte.

Finalmente, Elizabeth Soto Peña, colaboradora de Luisito Comunica, pidió una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, además de que exhortó a la atención de diputados y senadores de lo que denuncia.