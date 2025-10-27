Elizabeth Soto Peña, quien trabajó con Luisito Comunica tres meses atrás para un video de YouTube, denunció que está siendo amenazada de muerte.

La activista del Estado de México compartió la forma en qué está siendo amenazada, señaló a los presuntos responsables y actuó con una denuncia legal, pero ¿quién es Elizabeth Soto Peña?

Te compartimos los siguientes datos de Elizabeth Soto Peña:

¿Quién es Elizabeth Soto Peña?

Elizabeth Soto Peña es una activista y fundadora de Seres Libres en el Estado de México, que vive en la colonia Los Reyes en el municipio de La Paz.

Aunque Elizabeth Soto Peña sí comparte algunos detalles de su familia en redes sociales, mantiene sus identidades completas en privado.

Se sabe que Elizabeth Soto Peña es allegada a su madre, tiene un hermano y un sobrino llamado Gabriel de 11 años de edad.

Las primeras labores de rescate de la activista sucedieron alrededor de 2015.

Elizabeth Soto Peña, fundadora de Seres Libres. (Instagram/elizasotope)

¿Qué edad tiene Elizabeth Soto Peña?

Elizabeth Soto Peña tiene 34 años de edad, pues nació un 27 de junio de 1991.

¿Quién es el esposo de Elizabeth Soto Peña?

Se desconoce si Elizabeth Soto Peña tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Elizabeth Soto Peña?

Elizabeth Soto Peña es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 27 de junio.

¿Cuántos hijos tiene Elizabeth Soto Peña?

Elizabeth Soto Peña tiene una hija de nombre Hannah.

¿Qué estudió Elizabeth Soto Peña?

Elizabeth Soto Peña estudió las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Derecho, pero no se encontraron sus cédulas profesionales.

¿En qué ha trabajado Elizabeth Soto Peña?

Elizabeth Soto Peña es activista del “santuario de rescate animal” Seres Libres en el Estado de México, así como su fundadora, junto a su amiga Renata.

Elizabeth Soto Peña se dedica principalmente al rescate de caballos y burros, aunque también hace labor con perros.

La activista ha logrado fama trabajando con Luisito Comunica, Lupita Jones y teniendo intervención política en Querétaro, entre otras.

Elizabeth Soto Peña, quien colaboró con Luisito Comunica, compartió las amenazas de muerte que está recibiendo por denunciar las acciones de Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de México (Propaem).

El 20 de octubre, la activista acusó por Seres Libres, que ambas dependencias de gobierno estaban tomando la decisión de eutanasiar a perros rescatados.

Ante ello, Elizabeth Soto Peña ha recibido amenazas de muerte con un ataúd, una corona de flores con su nombre, así como fotos de su hija asegurando “Ya déjate de mamadas o la mato”.

Además de que la activista hizo públicas las amenazas de muertes, señaló directamente a trabajadores de Cepanaf y Propaem de hacerlo, apuntando que solo ellos conocen en dónde vive.

Por otra parte, Elizabeth Soto Peña señaló que ya puso una denuncia legal bajo el estatus de extorsión además de que tiene asesoría jurídica.