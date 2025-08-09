Julio César Cu, buzo de drenaje de la Ciudad de México, está a punto de jubilarse y no hay reemplazo para su importante trabajo, por el cuál ha recibido reconocimiento a nivel internacional; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, Julio César Cu lleva décadas trabajando como buzo del drenaje de la CDMX, trabajo que implica la sumersión en aguas negras para retirar basura que se encuentren obstruyendo.

Pero ¿quién es Julio César Cu? Te decimos todo lo que se sabe del buzo del drenaje de la CDMX que está a punto de jubilarse tras décadas de labor y que no tiene reemplazo para su importante trabajo.

¿Quién es Julio César Cu?

Julio César Cu es considerado como el único buzo de drenaje en CDMX y en el mundo, cuya labor ha desempeñado por más de 40 años, y opera bajo condiciones extremadamente adversas y peligrosas.

Asimismo, Julio César Cu ha recibido reconocimiento internacional, pues realiza un trabajo que mantiene funcional a la CDMX en el que solo lo guía el sentido del tacto ya que la visibilidad es nula.

¿Qué edad tiene Julio César Cu?

Julio César Cu tiene 65 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Julio César Cu?

Dado que la fecha de nacimiento de Julio César Cu es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Julio César Cu está casado?

De acuerdo con la información, Julio César Cu sí está casado.

¿Julio César Cu tiene hijos?

Julio César Cu sí tiene hijos aunque el número no es de dominio público, lo que sí se sabe es que a sus hijos les parece que ser buzo de drenaje es un trabajo muy peligroso y desearían que su papá ya no lo hiciera más.

¿Qué estudió Julio César Cu?

La trayectoria académica de Julio César Cu es desconocida, sin embargo, se sabe que tiene una certificación como buzo, lo que le permitió ingresar al Sistema de Aguas de la CDMX en 1983.

¿Cuál es la trayectoria de Julio César Cu?

Julio César Cu comenzó a nadar a los 8 años de edad y posteriormente, fue instructor de natación, se certificó en buceo y logró ingresar al Sistema de Aguas de la CDMX.

Previo a iniciar su vida laboral como buzo, Julio César Cu fue dibujante técnico en la Unidad de Rescate de la antigua Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGOCH).

Pasados sus 20 años, Julio César Cu comenzó a trabajar como buzo especializado en drenaje y desde ese entonces hasta ahora ha continuado esta importante labor para la funcionalidad de CDMX.

Julio César Cu recibió homenajes en el Congreso de CDMX y otros organismos por su labor y entrega, esencial para evitar las inundaciones catastróficas que suelen ser comunes en esta ciudad.

Dado el riesgo al que se expone, Julio César Cu utiliza un traje hermético que impide el contacto con aguas residuales, resistente a químicos, desechos tóxicos, objetos punzantes y la presión de profundidades.

Asimismo, Julio César Cu porta un casco de buceo hecho de acero o aluminio marino, conectado a una línea de oxígeno que además permite la comunicación con la superficie; también lleva guantes y botas.

Julio César Cu, buzo del drenaje de la CDMX, no tiene reemplazo; estaría a punto de jubilarse

Julio César Cu ha realizado el importante trabajo de limpiar el drenaje de la CDMX desde hace más de 40 años hasta ahora, lo que implica un mayor riesgo debido a que ya tiene 65 años de edad.

En una entrevista, Julio César Cu expuso estar preocupado ya que, dado el riesgo que implica bucear en aguas negras por todas las sustancias que contienen, no hay quien lo reemplace tras su jubilación.

“Conozco muchos buzos, buzos industriales, buzos de plataforma, buzos que dicen no tú estás loco por hacer ese trabajo, hasta ahorita no hemos encontrado a nadie y no sé qué vaya a pasar el día que me jubile o que no esté”. Julio César Cu, buzo de drenaje de CDMX

Por otra parte, Julio César Cu resalta que cuando entró a trabajar como buzo del drenaje de la CDMX solo pensaba quedarse tres meses en el puesto, sin embargo, ahora ya lleva 42 años.

Aunque no se ha revelado cuándo será el momento de su jubilación, Julio César Cu ha expresado claramente que pronto podría solicitarla, aunque el que no haya un reemplazo podría estar deteniéndolo.