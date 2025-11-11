Por medio de un comunicado, los fundadores de “Goyito A.C.”, un albergue en León, Guanajuato, denunciaron que un sujeto les donó comida envenenada, causando la muerte de 6 perros.

“Algunos de nuestros perros consumieron alimento que fue intencionalmente envenenado. Como resultado, 6 de ellos fallecieron y varios más continúan recibiendo atención veterinaria para salvar sus vidas” “Goyito A.C.”. Albergue animal en León

Albergue en León vivió una historia trágica; les donaron comida presuntamente envenenada para sus perros

Al revelar la historia trágica ocurrida en “Goyito A.C.”, los fundadores del albergue en León narraron los hechos que derivaron en la muerte de 6 perros por consumir comida presuntamente envenenada:

Viernes 7 de noviembre:

Un sujeto hasta el momento desconocido, llegó al refugio de mascotas “Goyito A.C.” en León, a bordo de un automóvil blanco tipo Aveo



El individuo entregó una donación de comida para perros y se negó a ser fotografiado, pues argumentó que no buscaba reconocimiento



Los encargados recibieron la comida y procedieron a alimentar a las decenas de perros del refugio



Al finalizar la jornada, trabajadores y animales se retiran a descansar como cualquier otro día

Sábado 8 de noviembre (mañana siguiente):

Los empleados llegan al albergue y descubren una situación trágica



Encuentran 6 perros muertos



Identifican 24 perros con signos de envenenamiento

Tras explicar lo ocurrido con los perros que consumieron el alimento que estaba envenenado de forma intencional, los fundadores del albergue en León señalaron que varios de los animales siguen recibiendo atención médica.

Comunicado del albergue de León, Guanajuato (Goyito A.C.)

Albergue en León impone protocolo de recepción de alimento tras tragedia con comida presuntamente envenenada

Luego de narrar lo ocurrido al recibir comida presuntamente envenenada para sus perros, los fundadores del albergue en León dieron a conocer que en adelante, se aplicarán medidas especiales para la recepción de donaciones.

En el comunicado, “Goyito A.C.” resaltó que desde este momento, el alimento que se quiera donar solo podrá ser recibido bajo un protocolo especial que contempla los siguientes pasos:

Se solicitará INE o identificación oficial a la persona que entrega la donación

Se tomará una fotografía del alimento al momento de recibirlo y de la persona que lo entrega

No se aceptarán costales o alimento sin empaque, abiertos o re-envasados

Al detallar el protocolo de donación, el albergue en León expuso que no se realizan las acciones por “desconfianza hacia quienes de corazón nos apoyan”, sino que se busca “proteger vidas”.

“Lamentablemente, cualquier refugio puede ser víctima de actos malintencionados. Por eso, este comunicado está hecho para que cualquier albergue, rescatista o hogar temporal que así lo considere, pueda compartirlo y aplicarlo” “Goyito A.C.”. Albergue animal en León

Finalmente, el albergue en León indicó que su objetivo es “brindar cuidado, amor y seguridad a los animales”, por lo que agradece de corazón a quienes entienden las medidas y seguirán dando su apoyo de manera responsable.