Por medio de un comunicado, los fundadores de “Goyito A.C.”, un albergue en León, Guanajuato, denunciaron que un sujeto les donó comida envenenada, causando la muerte de 6 perros.
“Algunos de nuestros perros consumieron alimento que fue intencionalmente envenenado. Como resultado, 6 de ellos fallecieron y varios más continúan recibiendo atención veterinaria para salvar sus vidas”“Goyito A.C.”. Albergue animal en León
Albergue en León vivió una historia trágica; les donaron comida presuntamente envenenada para sus perros
Al revelar la historia trágica ocurrida en “Goyito A.C.”, los fundadores del albergue en León narraron los hechos que derivaron en la muerte de 6 perros por consumir comida presuntamente envenenada:
- Viernes 7 de noviembre:
- Un sujeto hasta el momento desconocido, llegó al refugio de mascotas “Goyito A.C.” en León, a bordo de un automóvil blanco tipo Aveo
- El individuo entregó una donación de comida para perros y se negó a ser fotografiado, pues argumentó que no buscaba reconocimiento
- Los encargados recibieron la comida y procedieron a alimentar a las decenas de perros del refugio
- Al finalizar la jornada, trabajadores y animales se retiran a descansar como cualquier otro día
- Sábado 8 de noviembre (mañana siguiente):
- Los empleados llegan al albergue y descubren una situación trágica
- Encuentran 6 perros muertos
- Identifican 24 perros con signos de envenenamiento
Tras explicar lo ocurrido con los perros que consumieron el alimento que estaba envenenado de forma intencional, los fundadores del albergue en León señalaron que varios de los animales siguen recibiendo atención médica.
Albergue en León impone protocolo de recepción de alimento tras tragedia con comida presuntamente envenenada
Luego de narrar lo ocurrido al recibir comida presuntamente envenenada para sus perros, los fundadores del albergue en León dieron a conocer que en adelante, se aplicarán medidas especiales para la recepción de donaciones.
En el comunicado, “Goyito A.C.” resaltó que desde este momento, el alimento que se quiera donar solo podrá ser recibido bajo un protocolo especial que contempla los siguientes pasos:
- Se solicitará INE o identificación oficial a la persona que entrega la donación
- Se tomará una fotografía del alimento al momento de recibirlo y de la persona que lo entrega
- No se aceptarán costales o alimento sin empaque, abiertos o re-envasados
Al detallar el protocolo de donación, el albergue en León expuso que no se realizan las acciones por “desconfianza hacia quienes de corazón nos apoyan”, sino que se busca “proteger vidas”.
“Lamentablemente, cualquier refugio puede ser víctima de actos malintencionados. Por eso, este comunicado está hecho para que cualquier albergue, rescatista o hogar temporal que así lo considere, pueda compartirlo y aplicarlo”“Goyito A.C.”. Albergue animal en León
Finalmente, el albergue en León indicó que su objetivo es “brindar cuidado, amor y seguridad a los animales”, por lo que agradece de corazón a quienes entienden las medidas y seguirán dando su apoyo de manera responsable.