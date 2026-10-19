Los personajes de 31 Minutos llegaron al Mercado Juárez para convertir el quinto concierto de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 en una fiesta que reunió a más de 47 mil niñas, niños y adultos en Toluca.

El espectáculo del domingo 18 de octubre marcó el cierre del primer fin de semana de conciertos estelares, que en conjunto registró más de 260 mil asistentes, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Ayuntamiento de Toluca, a cargo de Ricardo Moreno.

31 Minutos en Toluca (cortesia )

¿Cómo fue el concierto de 31 Minutos en Toluca?

Tulio Triviño, Guaripolo, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y otros personajes del programa aparecieron en el escenario con su característico noticiero musical en vivo, en un espectáculo que reunió a distintas generaciones.

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, disfrutó del concierto junto con las niñas y los niños presentes. Entre aplausos, gritos y celulares levantados para guardar el recuerdo, asistentes de diferentes edades cantaron y recordaron algunos de los momentos más conocidos de la producción chilena.

31 Minutos en Toluca (cortesia )

Entre los accesorios que llevaron los asistentes destacaron las orejas de Juan Carlos Bodoque, playeras de Calcetín con Rombosman y corbatas inspiradas en Tulio Triviño.

La música fue uno de los elementos centrales del espectáculo, con canciones como “Mr. Guantecillo”, “Cuco”, “Mi Castillo de Blanca Arena con Vista al Mar”, “Señora Interesante”, “Bailan sin cesar”, “Tangananica, Tangananá” y “Yo nunca vi televisión”.

31 Minutos en Toluca (cortesia )

¿Cuántas personas han asistido a los conciertos de la Feria del Alfeñique 2026?

El primer fin de semana de conciertos estelares de la Feria del Alfeñique 2026 en Toluca acumuló más de 260 mil asistentes. Las cifras reportadas para cada presentación fueron las siguientes:

Caifanes : 120 mil personas.

: 120 mil personas. La Adictiva : 45 mil personas.

: 45 mil personas. Yuri : 8 mil personas.

: 8 mil personas. Los Ángeles Azules : 40 mil personas.

: 40 mil personas. 31 Minutos: 47 mil personas.

La presentación de 31 Minutos fue el quinto concierto de esta serie de eventos masivos, con un espectáculo dirigido a públicos de distintas edades.

31 Minutos en Toluca (cortesia )

¿Qué artistas se presentarán en Toluca en los próximos días?

La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 continuará hasta el 2 de noviembre, con actividades en el Centro Histórico de Toluca y sus delegaciones.

31 Minutos en Toluca (cortesia )

El programa de conciertos contempla las presentaciones de Santa Fe Klan, El Haragán y Liran Roll, previstas para los próximos jueves, viernes y domingo, respectivamente. Con estas actividades, la programación del festival continuará durante las siguientes semanas con conciertos y propuestas culturales para los asistentes.