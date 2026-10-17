La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, presentó esta edición del Festival Internacional de Día de Muertos FIDDEM 2026, que contará con la participación de colectivos culturales y artísticos, desfiles de catrinas, actividades musicales y las tradicionales alumbradas en los panteones.

El festival se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre, los siete pueblos de la alcaldía Tláhuac, una celebración que busca preservar las costumbres dedicadas a los fieles difuntos y compartirlas con visitantes nacionales e internacionales.

Festival Internacional de Día de Muertos Tláhuac 2026 (cortesía )

Durante la presentación, realizada en la Biblioteca México, ubicada en la Plaza de la Ciudadela, estuvo acompañada por la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor; el diputado federal por Tláhuac, Roberto Mejía Méndez, y representantes de la comunidad china en México, país invitado de esta edición.

¿Cuándo y dónde será el Día de Muertos en Tláhuac 2026?

El FIDDEM 2026 se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre. De acuerdo con la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, se espera una afluencia de más de 3 millones de personas y una derrama económica superior a los 200 millones de pesos.

La alcaldesa destacó que la celebración ha ganado relevancia a lo largo de los años y se ha convertido en una de las festividades más representativas de la Ciudad de México.

Festival Internacional de Día de Muertos Tláhuac 2026 (cortesía )

La celebración de dia de muertos en Tláhuac se ha convertido en una de las festividades más importantes, visitadas y de mayor relevancia en la Ciudad de México. Berenice Hernández Calderón, alcaldesa de Tláhuac

El festival tendrá cuatro escenarios principales y espacios adicionales para las actividades culturales:

Bosque de Tláhuac.

Explanada de la alcaldía Tláhuac.

Plaza Juárez, en San Andrés Mixquic.

Plaza de Santiago Zapotitlán.

Lago de los Reyes.

La inauguración está programada para el 30 de octubre a las 20:00 horas, en la explanada de la alcaldía Tlahuac.

Alumbradas, catrinas y conciertos en el FIDDEM 2026

Entre las actividades destacadas del Día de Muertos en Tláhuac se encuentran los desfiles de catrinas y las tradicionales alumbradas en los panteones de San Pedro y San Andrés Mixquic, donde las familias adornan las tumbas para recibir simbólicamente a sus seres queridos.

La programación musical contará con la participación de artistas y agrupaciones como Emmanuel, El Poder del Norte, Cadetes de Linares y el Mariachi 2000, entre otros.

Además de los espectáculos, las familias participan en la elaboración de altares con alimentos que eran del agrado de sus difuntos, tapetes de aserrín, ofrendas y flores de cempasúchil.

La alcaldesa Berenice Hernández señaló que estas prácticas mantienen viva la identidad de los siete pueblos y barrios de la demarcación, donde las familias se reúnen para recordar a quienes ya no están.

Estamos muy contentos de poder mostrarle al mundo nuestras tradiciones, que en Tláhuac esta festividad se vive con fervor y alegría, y que las familias se reúnen para recibir a sus fieles difuntos, las calles se llenan de color y los panteones son adornados con ofrendas y la tradicional flor de cempasúchil. Berenice Hernández Calderón, alcaldesa de Tláhuac

China será el país invitado del festival

En esta edición, China será el país invitado del Festival Internacional de Día de Muertos, una participación que acompañará las actividades culturales de la celebración. La alcaldesa destacó la importancia de compartir con el mundo las tradiciones de Tláhuac y el significado que tienen para las familias de la demarcación.

Para garantizar la seguridad de visitantes y habitantes, informó que se implementará un operativo con el apoyo de los tres niveles de gobierno.

La invitación del gobierno local es acudir en familia y participar en las actividades en un ambiente de respeto y convivencia, durante una celebración que combina música, cultura y la memoria de los seres queridos.