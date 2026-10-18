El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó a los integrantes de su gabinete a responder las dudas de las y los diputados durante las comparecencias ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

El mandatario estatal pidió a los funcionarios ampliar la información que soliciten los legisladores y atender sus inquietudes para fortalecer el diálogo institucional y la transparencia sobre las acciones de la administración estatal.

Ricardo Gallardo pide transparencia en comparecencias por el Quinto Informe

Ricardo Gallardo señaló que los integrantes de su gabinete deberán acudir al Congreso con la disposición de responder ampliamente los cuestionamientos de los diputados y mantener un diálogo institucional transparente.

Al referirse al ejercicio, afirmó que la rendición de cuentas debe permitir que la ciudadanía conozca el destino de los recursos públicos y los resultados de la gestión gubernamental. También sostuvo que su administración busca dejar atrás la opacidad que, de acuerdo con sus declaraciones, caracterizó a gobiernos anteriores.

El gobernador destacó que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser principios del servicio público, por lo que consideró necesario que las autoridades informen de manera directa sobre el uso del presupuesto estatal.

Gabinete estatal deberá informar sobre obras y resultados en San Luis Potosí

El titular del Ejecutivo estatal sostuvo que la responsabilidad gubernamental se fortalece cuando los resultados de la gestión se presentan sin reservas. En ese sentido, señaló que los recursos públicos deben traducirse en beneficios concretos para la población, particularmente en infraestructura, educación y seguridad.

Gallardo Cardona también reiteró que su administración mantiene una política de puertas abiertas a la fiscalización y que las comparecencias representan un espacio para informar sobre el ejercicio del gasto público.

Con la participación de los funcionarios ante el Congreso de San Luis Potosí, el gobierno estatal busca atender los cuestionamientos legislativos y exponer información relacionada con las acciones realizadas durante el periodo que comprende el Quinto Informe de Gobierno.