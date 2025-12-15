El diputado federal del PRI Tony Meléndez -de 63 años de edad- interpretó “La Guadalupana” en El Vaticano el 12 de diciembre de 2025.

Tony Meléndez, también vocalista de Conjunto Primavera, se presentó en la Basílica de San Pedro junto a un coro de niñas Rarámuris.

Tony Meléndez cantó “La Guadalupana” en El Vaticano

El 12 de diciembre de 2025 el Papa León XIV ofició una misa en la Basílica de San Pedro en honor a la Virgen de Guadalupe, a la que asistió Tony Meléndez.

El diputado federal del PRI compartió que cantaría algunas melodías para conmemorar a la Virgen de Guadalupe, acompañado de un coro integrado por niñas Rarámuris.

Tony Meléndez estuvo acompañado de su esposa Cristina Coronado y sus compañeros de Conjunto Primavera.

El vocalista de Conjunto Primavera compartió en Instagram que el grupo es el primero en su género en presentarse en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Tony Meléndez y Conjunto Primavera acudieron a la audiencia general del Papa León XIV; esta experiencia fue descrita como “única e inolvidable” por el diputado del PRI.

Conjunto Primavera tuvo una presentación en la iglesia San Salvatore in Lauro para dar inicio a los festejos navideños y la semana dedicada a la Virgen de Guadalupe.

Estuvieron acompañados por un coro de niñas Rarámuris y un pianista Tarahumara, para representar la música de Chihuahua.

Tony Meléndez también interpretó el “Corrido de Chihuahua” en Roma

El diputado del PRI también tuvo la oportunidad de interpretar el “Corridos de Chihuahua” en la Basílica San Salvatore en Roma.

Tony Meléndez acudió a un evento para celebrar una conmemoración a las tradiciones mexicanas.

Un grupo de funcionarios encabezados por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a Roma por invitación de la Secretaría de Relaciones exteriores, con el fin de conmemorar las tradiciones.

Tony Meléndez celebró la invitación para cantar en honor a la Virgen de Guadalupe y otras festividades que hubo en Italia.