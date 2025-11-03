Iván Arturo Pérez, exrector del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR) de Balancán, Tabasco, fue detenido por los delitos de extorsión y acoso.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, ha sido ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tenosique, en la misma entidad.

Iván Arturo Pérez Martínez fue detenido por la Policía ministerial y de investigación.

De acuerdo con los datos oficiales la hora de la detención fue a la 1:25 de la tarde de este domingo 2 de noviembre de 2025.

Estudiantes de Balancán protestaron y fueron reprimidos

Cabe recordar que en el mes de mayo de 2025, Iván Arturo Pérez Martínez renunció como rector del ITSR de Balancán luego de que estudiantes exigieron su salida tras una represión violenta.

En sustitución entró la académica Mari Carmen Bravo Guzmán, cambio por el cual incluso se pronunció José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco.

En el mes de mayo José Ramiro López Obrador dijo que se iba a nombrar a un director interino para realizar auditorías y evitar malentendidos y supuestas injerencias del rector.

Estudiantes denunciaron abuso sexual y nepotismo de Iván Arturo Pérez Martínez

Estudiantes del ITSR de Balancán iniciaron un mes antes, en abril, protestas contra abuso sexual, abuso de poder, corrupción y nepotismo.

Ante las protestas, José Ramiro López Obrador dijo que el desalojo del plantón de alumnos y padres de familia había sido impulsado por el gremio empresarial de Balancán, quienes hicieron que se desbloqueara la entrada al municipio con la Policía Antimotines.

En aquella ocasión José Ramiro López Obrador justificó el uso de gas pimienta ya que dijo la Guardia Nacional y la policía encontraron explosivos en el campamento de los manifestantes.