El objetivo prioritario Genaro N alias “El Silencio” fue detenido en Uriangato, Guanajuato, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La detención de Genaro N “El Silencio” fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Acorde con lo señalado por el comunicado del Gabinete de Seguridad, “El Silencio” o “El Manotas” como también es conocido, tendría varias carpetas de investigación por diversos delitos, entre ellos, extorsión.

Detienen a Genaro N “El Silencio”, objetivo prioritario de la Estrategia contra la Extorsión en Guanajuato

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que gracias a un operativo conjunto de la Estrategia contra la Extorsión, se dio con la detención de Genaro N “El Silencio” o “el Manotas”, en Uriangato, Guanajuato.

El comunicado del Gabinete de Seguridad no menciona los detalles de la detención de Genaro N “El Silencio”; sin embargo, se señaló que se dio con su ubicación en calles del municipio de Uriangato.

La detención de Genaro N en Guanajuato se dio gracias a las labores de investigación en coordinación de las siguientes autoridades:

SSPC

Secretaría de la Defensa Nacional

Centro Nacional de Inteligencia

Fiscalía General de la República

Fiscalía General del Estado de Michoacán

Secretaría de Seguridad Pública también de Michoacán

Genaro N "El Silencio" fue detenido en Guanajuato (Captura de pantalla)

Genaro N “El Silencio”: Estos son los delitos que se le atribuyen al jefe de plaza en Guanajuato

Acorde con lo señalado por Omar García Harfuch, Genaro N está identificado como un generador de violencia no sólo en Guanajuato, también en Michoacán, ya que se le vincula con diversos homicidios.

Sin embargo, Genaro N también estaría vinculado al secuestro de dos elementos de la SSPC en Michoacán , el pasado 4 de septiembre, así como una tercera privación de la libertad de una mujer en febrero en dicho estado.

Genaro N “el Silencio” sería igualmente un jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato y cuenta con 10 carpetas de investigación en su contra por lo delitos:

Narcomenudeo

Extorsión

Homicidio calificado

De acuerdo con Milenio, Genaro N “el Silencio” se dedicaría a la extorsión de comerciantes y chóferes del transporte público así como el robo de vehículos, por lo que era un objetivo prioritario.