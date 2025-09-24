El Senado aprobó hoy por unanimidad la reforma constitucional al artículo 73 en materia de extorsión, iniciativa que ha sido impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum; los detalles.

Con 106 a favor, la Cámara de Senadores aprobó el 24 de septiembre que el Congreso expida una Ley General en materia de Extorsión, por lo que estarían a la espera de la propuesta del Ejecutivo.

Reforma en materia de extorsión (Captura de pantalla )

Aprueban por unanimidad reforma constitucional en materia de extorsión; Senado turna el tema al Ejecutivo Federal

El Senado aprobó la reforma constitucional del artículo 73 en materia de extorsión que permita subsanar la disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales.

La nueva Ley General en materia de Extorsión busca establecer en todo México:

Tipificación del delito y sus agravantes

Delitos vinculados a la extorsión

Sanciones

Mecanismos efectivos para la atención de las víctimas, ofendidos y testigos

Óscar Cantón Zetina, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, comentó que esta reforma busca combatir la extorsión, delito que ha incrementado en los últimos años.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registraron un promedio de 30 extorsiones al día, lo que representaría un aumento del 57% en los últimos seis años.

Por su parte, Lucía Trasviña, de la comisión de Seguridad Pública, aseguró que la extorsión se ha vuelto un método de financiamiento de las organizaciones del crimen organizado, por lo que amenaza la paz pública.