Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México enviará hoy 17 de octubre la iniciativa de leyes secundarias para frenar la extorsión.

Esta iniciativa de leyes secundarias se entregará al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y aprobación, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La Cámara de Senadores aprobó en septiembre y por unanimidad la reforma constitucional al artículo 73 en materia de extorsión, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De 6 a 15 años de prisión propone ley para combatir la extorsión de la presidenta Claudia Sheinbaum

La Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum junto con sus leyes secundarias podría dar de 6 a 15 años de prisión.

Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal explicó, desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 17 de octubre, que estas leyes secundarias proponen:

Reglas de competencia y coordinación entre las distintas autoridades de los órganos de Gobierno

Delito de extorsión

Previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal

Prevención del delito de extorsión

Reglas para el combate de la extorsión en centros penitenciarios

Además se pretende que el delito de extorsión se persiga de oficio por parte de las autoridades y que no dependa de una denuncia para que este sea investigado.

Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal (Cortesía)

Por este delito de extorsión se pretende dar hasta 6 a 15 años de prisión pero con agravantes que podrían aumentar las penas como:

Cobro de piso (hasta en una tercera parte)

Cuando se cometa en contra de actividades comerciales (hasta en una tercera parte)

Cuado se pretenda controlar el precio de productos, bienes o servicios o en el sistema financiero (hasta en una tercera parte)

Cuando se cometa en contra de personas migrantes, personas en gestación, menores de edad, o mayores de 60 años, así como medios de comunicación o se amenace con la privación de la libertad (Desde una tercera parte hasta la mitad)

Cuando se emplee violencia física, moral o psicológica, se comenta por una persona servidora pública, cuando se haga desde un centro penitenciario (Desde la mitad, hasta dos terceras partes)

También se eleva categoría de ley combatir delito de extorsión y se podrá denunciar al 089.

Asimismo se modificarán: