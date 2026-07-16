Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias “El Doctor”, quien es señalado por las autoridades por ser un presunto operador del grupo criminal de Los Viagras en Michoacán, fue detenido.

De acuerdo con la información oficial que se ha emitido, el sujeto fue asegurado el desde el 14 de julio durante un operativo que se desplegó en el municipio de Apatzingán.

Cabe destacar que “El Doctor”, presunto operador de Los Viagras, también era buscado por autoridades de Estados Unidos debido a que se le acusa del delito de tráfico de drogas.

“El Doctor”, presunto operador de Los Viagras, fue detenido en Michoacán

Durante un operativo conjunto que se puso en marcha la tarde del martes 14 de julio, autoridades lograron detener a “El Doctor”, sujeto señalado por ser integrante del grupo criminal de Los Viagras.

Al respecto, el Registro Nacional de Detenciones establece que el sujeto fue asegurado en la localidad de en Acahuato, en Apatizingán, Michoacán, por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Luego de la detención, “El Doctor” fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Morelia, de donde se espera que sea trasladado a la CDMX.

De acuerdo con lo indicado en reportes, “El Doctor” se encontraba bajo la mira de las autoridades estatales y federales, debido a que se le acusa de ser operador de Los Viagras en el estado.

En específico, los informes de inteligencia establecen que el sujeto era uno de los operadores de un célula de la organización delictiva que es encabezada por los hermanos Sierra Santana.

“El Doctor” es buscado por Estados Unidos

El Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, publicó meses atrás, una ficha de búsqueda para detener a “El Doctor”, debido a que también tiene cuentas pendientes en dicho país.

Al respecto, las autoridades de Estados Unidos señalaron que Fernando de Jesús Ortiz Ávalos es acusado del delito de tráfico internacional de drogas, por lo que activó una recompensa de 5 millones de dólares.

Recompensa de Estados Unidos por El Doctor (Departamento de Estado )

No obstante, hasta el momento las autoridades mexicanas no han ofrecido mayor información sobre la captura de “El Doctor”, por lo que se desconoce si existe algún proceso en busca de extraditarlo a Estados Unidos.