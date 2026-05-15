Cae “El Junior” en Guerrero, segundo al mando de Los Viagras

La Fiscalía General del estado de Guerrero, dio a conocer que logró la detención de Juan “N”, mejor conocido por su alias “El Junior”.

De acuerdo con las autoridades, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de “El Junior”, señalado como segundo al mando del grupo criminal identificado como Los Viagras.

Detienen a “El Junior” en Guerrero, segundo al mando de Los Viagras acusado por el delito de extorsión

Autoridades de Guerrero confirmaron la detención de Juan “N”, alias “El Junior”, tras un operativo conjunto entre elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y policía estatal en el municipio de Zihuatanejo.

La Fiscalía estatal manifestó que “El Junior” era un objetivo prioritario, acusado por la presunta comisión del delito de extorsión agravada en contra de una víctima cuya identidad fue reservada.

Las investigaciones llevadas a cabo permitieron determinar que la víctima presentó una denuncia por este delito desde febrero 2026.

En su denuncia, acusó a “El Junior” de ser responsable por amenazas, así como de exigirle dinero a cambio de no hacerle daño.

En el operativo conjunto en Guerrero fue detenido también Christopher “N”, señalado junto al líder criminal de acudir presencialmente a exigir y recoger el dinero producto de su extorsión.

Tras su detención, “El Junior” fue puesto a disposición de un juez de control que lo solicitó, y quien será el encargado de analizar las pruebas presentadas para dictarle las medidas cautelares correspondientes.