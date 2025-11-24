Serafín Tadeo Lazcano, secretario de Seguridad de Tabasco aseguró que se está haciendo una “limpia” policial tras el asesinato del joven de 20 años, Rodrigo Isidro Ricárdez.

El secretario reiteró que hay 4 policías del Centro detenidos y con carpetas de investigación abiertas por el homicidio del estudiante del pasado 14 de noviembre.

Cabe señalar que el sábado 22 de noviembre la familia de Rodrigo Isidro Ricárdez se manifestó para exigir justicia por su asesinato; un día después, se informó la captura de policías presuntamente involucrados en el caso.

La orden es cero impunidad; asegura secretario de Seguridad de Tabasco ante depuración policial por caso Rodrigo Isidro Ricárdez

Serafín Tadeo Lazcano, titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, señaló que la orden es clara, mantener cero impunidad en el estado.

En este sentido, confirmó que se está realizando una depuración al interior de la policía estatal para cumplir con la orden del gobernador Javier May y la presidenta Sheinbaum.

“Claro. Claro. Cero impunidad las órdenes del señor gobernador, de nosotros, la presidenta cero impunidad, ¿no? Todo es para que se haya una seguridad y confianza más en la policía de toda la ciudadanía"

Por otra parte, señaló que los trabajos de investigación contra los policías señalados por su presunta responsabilidad en el asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez corre por cuenta de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Asimismo, corre una investigación paralela por asuntos internos, que es llevada por las autoridades correspondientes.