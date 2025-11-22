Hoy se realiza una marcha pacífica para exigir justicia por el asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez, joven que presuntamente fue atacado por elementos de la policía del estado de Tabasco, según acusa su padre.

En entrevista con Azucena Uresti, el padre de Rodrigo Isidro Ricárdez comentó que los testigos del hecho señalaron que el joven universitario fue atacado por policías estatales luego de una persecución.

Asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez (Redes sociales)

Señalan a policías de Tabasco por el asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez

Lucio Isidro Álvarez acusa que elementos de seguridad estatal fueron los responsables del asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez, quien recibió al menos tres disparos a 700 metros de su casa y cuya muerte no se le notificó hasta horas después.

El padre de Rodrigo Isidro Ricárdez señaló que hay mucha variedad en la información y aún no muchas líneas de investigación, sin embargo, el acusa que los responsables fueron policías del estado de Tabasco.

Asimismo, el padre de Rodrigo Isidro Ricárdez relató que las autoridades mostraron un hermetismo total y tardaron días en emitir un comunicado, mientras que los vecinos fueron intimidados por los policías en el lugar del incidente.

Fuentes extraoficiales señalan que los policías presuntamente implicados en el asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez siguen laborando con normalidad, lo que causa gran indignación para la familia del joven universitario.

Padre de Rodrigo Isidro Ricárdez convoca a marcha pacífica por asesinato de su hijo

Luego de varios días del asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez, el padre del joven universitario realiza una marcha pacífica este sábado en Tabasco para exigir que se esclarezca el crimen donde su hijo perdió la vida.

Durante la manifestación, el padre de Rodrigo Isidro Ricárdez fue interceptado por el titular de la Fiscalía de Tabasco, quien le ofreció todo su apoyo y aseguró que ya se está realizando la investigación correspondiente.